Novas tecnologias digitais são o futuro da agricultura

Digitalização tem papel fulcral no futuro da agricultura

A a digitalização promete ser essencial no futuro da agricultura, tanto o cultivo como em toda a logística para as colheitas e levar os produtos aos consumidores vai ser continuamente otimizada

A agricultura é a tarefa mais antiga da humanidade e, passados mais de 100.000 anos, ela continua a evoluir e a ser otimizada com novas tecnologias. E a aposta na digitalização da agricultura vai dar uma ajuda à otimização destas tarefas tão naturais, com a introdução de novas máquinas e informação que permitem tirar mais produtividade e lucro das culturas.

A digitalização é algo que estamos habituados a associar ao mundo online, com a introdução de novos softwares e algoritmos de inteligência artificial para sites. Mas se é verdade que essas inovações permitem que você se envolva ainda mais com o Código promocional Betclic, elas também permitem que você cultive a terra de maneira mais eficiente e eficaz.

O recurso à inteligência artificial é um bom exemplo de tecnologias digitais com imenso potencial de aplicação na agricultura, já que permite reconhecer os momentos certos para intervir nas culturas. Mas, além disso, a combinação de novos equipamentos e sites integrados numa rede de conhecimentos permite obter mais produção e também garantir uma rede de distribuição otimizada para que os produtos cheguem no momento ideal aos consumidores. Veja agora como a digitalização da agricultura contribui para um mundo melhor.

Inteligência artificial e digitalização são o futuro da agricultura

A mecanização da agricultura tem sido um processo constante desde a revolução industrial. Os tratores e outros equipamentos trouxeram mais produtividade, mas chegou o momento das máquinas serem combinadas com a inteligência artificial para o futuro da agricultura. Um exemplo disso é o recurso a câmaras e drones que percorrem as terras cultivadas para recolher imagens, reconhecendo qual o momento perfeito para apanhar cada fruta ou legume.

Mas a inteligência artificial não fica apenas pela superfície. Ela recolhe informações sobre os solos, para que a irrigação e fertilização sejam otimizadas, e até recorre à meteorologia para prever as mudanças do estado do tempo e a possível chegada de pragas, para que todo o trabalho de um ano não seja destruído por eventos extremos.

A principal vantagem do recurso à inteligência artificial no futuro da agricultura é a sua capacidade de progressiva aprendizagem. Ou seja, a cada ano será possível ter processos mais otimizados e melhorar continuamente a quantidade e a qualidade do que é cultivado. Ou seja, os benefícios da inteligência artificial serão cada vez maiores e vão também ajudar a baixar os preços dos produtos.

Digitalização vai além da produção

O recurso a novas tecnologias e softwares vai permitir maior produtividade, mas também tem um impacto muito mais amplo para o futuro da agricultura. Ela intervém, também, na colheita e na cadeia de abastecimento. Afinal, não basta criar melhores frutas e legumes, é preciso que elas cheguem aos consumidores no momento correto.

Com toda a informação integrada em rede, a partir do momento em que a inteligência artificial prevê o momento de colher os frutos da terra, começa todo o trabalho dos softwares de logística. Isso permite a contratação atempada de trabalhadores para as colheitas, reserva dos meios de transporte e slots para a colocação dos produtos no mercado e monitorização de toda a viagem. Por isso, a digitalização da agricultura ajuda a aumentar a produção, mas é um processo muito mais amplo que evita desperdícios e garante que todos recebam mais produtos agrícolas, nos momentos em que eles têm maior qualidade e por preços mais baixos.