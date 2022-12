Descubra os 5 melhores lugares a visitar no Ribatejo

O Ribatejo é uma zona especial no centro de Portugal, repleta de história e encantos naturais. Descubra agora os 5 melhores lugares a visitar no Ribatejo

Venha descobrir os 5 lugares a visitar no Ribatejo que o vão deixar maravilhado

Se quer partir em passeio e combinar belezas naturais e culturais numa fantástica viagem, então não deixe de descobrir os 5 melhores lugares a visitar no Ribatejo

Banhado pelo Rio Tejo e bem recheado de história e de fantásticas paisagens, o Ribatejo é um dos melhores locais para visitar em Portugal, já que oferece uma genial mistura de cultura e natureza. Banhado pelo Rio Tejo e ponto de passagem de inúmeras culturas e tradições, esta zona tem vários locais de beleza imperdível. Agora vamos dizer-lhe os cinco melhores lugares para visitar no Ribatejo.

Convento de Cristo - Tomar

E o melhor local para isso é o Convento de Cristo, na cidade de Tomar, um monumento classificado Património Mundial pela Unesco e recheado de referências a esta histórica ordem religiosa.

Esta é uma das mais belas obras de arte do nosso país, esta igreja e fortaleza foi construída ao longo de séculos e combina referências aos estilos culturais medieval, gótico, manuelino e renascentista. Além de todas as belezas da arquitetura, o Convento conta também com belas áreas abertas que convidam a um passeio com toda a família.

Castelo de Almourol - Vila Nova da Barquinha

Este castelo está situado bem no meio do Rio Tejo e é, por isso, um caso ímpar de beleza. Com 310 metros de comprimento e 75 metros de largura, e situado numa ilha que está 18 metros acima da linha de água, ele remete para a história da reconquista, sendo estratégico na linha de defesa do Tejo, e também para a presença dos Templários em Portugal, já que eram eles que estavam responsáveis pelo Castelo de Almourol.

Museu Nacional Ferroviário - Entroncamento

Se gosta de história e de comboios, o Entroncamento é o local ideal para visitar e se perder de encantos com toda a história dos caminhos de ferro em Portugal. Este museu foi inaugurado em 2015 e oferece uma excelente visita à evolução dos caminhos de ferro em Portugal, mostrando a evolução tecnológica e também da vida dos ferroviários e da própria arte de fazer as carruagens.

Gruta dos Moinhos Velhos - Porto de Mós

Ponto central da viagem às grutas de Mira de Aire, e fazendo parte de um completo subterrâneo de 11km juntamente com as Gruta da Pena e a Gruta da Contenda, esta imensa escavação realizada pela natureza mostra toda a beleza das estalactites, estalagmites e outras formações criadas pela erosão da água ao longo de séculos. Além disso, junta ainda a beleza das águas dos rios que correm sob a superfície para tornar o cenário ainda mais edílico.

Se quer um bom motivo para não deixar de fora esta gruta numa visita ao Ribatejo, basta recordar que ela foi uma das vencedoras do concurso para as 7 Maravilhas Naturais de Portugal. E, já que vai até às grutas, pode aproveitar para desfrutar também das belezas à superfície que encontra em todo o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.

Porta do Sol - Santarém

O topo da cidade mais famosa do Ribatejo é outro local de incrível beleza no centro do país. As Portas do Sol ficam situadas no Castelo de Santarém e contam com um excelente jardim para belos passeios. Além disso, esta porta oferece uma excelente vista sobre o Rio Tejo e sobre toda a lezíria, ideal para captar umas belas fotografias num dos melhores lugares a visitar no Ribatejo.