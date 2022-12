Os casinos físicos portugueses ainda podem competir com o casino online?

Em Portugal, os entusiastas de jogos de casino podem optar por jogar online ou em casinos tradicionais, localizados um pouco por todo o continente e também na Ilha da Madeira.

A história do jogo no nosso país remonta à Idade Média, mas durante várias centenas de anos foi reprimido, apesar de ter sido sempre muito procurado pelos seus cidadãos. No século XIX, em linha com a tendência europeia, existiu um aumento da atividade de jogos, mas foi apenas em 1927, que foi promulgada a primeira Lei do Jogo. Com o aparecimento da Internet e, consequentemente, dos jogos de casino online, foi promulgado, em 2015, o Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online em Portugal. Assim, jogar casino, tanto em formato físico como digital, é uma atividade totalmente legalizada em Portugal.

Existem atualmente 11 casinos físicos em Portugal: Espinho, Lisboa, Monte Gordo, Vilamoura, Madeira, Póvoa, Tróia, Estoril, Figueira da Foz, Hotel Algarve Casino e Hotel Casino Chaves. Todos os casinos terrestres em Portugal têm um enorme sucesso, sendo procurados, não apenas por turistas, mas por fãs de jogos de casino de todo o país. De todos os casinos de Portugal, o Casino Estoril é o mais antigo, e o de Tróia o mais recente. Além de ser o mais antigo, o Casino Estoril é muito procurado por incluir cerca de mil jogos de slot, assim como uma vasta quantidade de mesas de roleta, póquer ou blackjack. Outro casino de grande referência em Portugal é o Casino da Póvoa, que ganhou grande notoriedade devido aos seus eventos culturais. Localizado na Póvoa de Varzim, este casino possui mais de 600 slots e um espaço exclusivamente dedicado ao póquer.

Casino online

Desde que o acesso à Internet se tornou mais fácil e rápido, o mundo dos casinos online tem tido um grande crescimento em todo o mundo, e Portugal não é exceção. Desde a legalização desta atividade, o casino tem recebido muitos jogadores novos, assim como alguns antigos fãs do casino terrestre. O casino online tem conhecido um aumento muito superior de utilizadores, em relação ao casino físico, e estes utilizadores são cada vez mais variados. De acordo com o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, entidade que regula a atividade de jogos de casino online em Portugal, quase 60% dos jogadores online em Portugal têm entre 18 e 34 anos de idade. No casino terrestre, é frequente o público ser, maioritariamente, de faixas etárias mais elevadas. Além disso, no mundo online, o número de pessoas do sexo feminino é superior, o que, segundo os especialistas, se explica pelo facto de o público feminino preferir jogar com menor exposição e por isso preferir a privacidade do casino online. Ainda de acordo com o SRIJ, o primeiro trimestre de 2022, o volume de apostas em jogos de casino online foi de 2 211,0 milhões de euros, um montante superior em 5,3% relativamente ao registado no trimestre anterior e mais 37,6% comparativamente ao primeiro trimestre de 2021.

Existem várias razões que tornam o casino online muito popular, em comparação com o casino físico:

Variedade de jogos - No mundo online, quase não existem limitações à quantidade de jogos, mesas e variantes. Os jogadores podem optar pelas clássicas slots a jogos mais elaborados e com combinações e temáticas disruptivas, sem terem de se preocupar se a mesa está ou não ocupada. Tanto no casino físico como no online, os jogos mais procurados são as slot machines, e logo em seguida, o póquer, e, no casino online, o jogador tem uma variedade muito mais vasta deste tipo de jogos;

Taxa RTP - No casino online, a taxa de RTP , ou seja o racio entre o valor total de apostas e o valor total de prémios num jogo, é superior;

Segurança e pagamentos - As formas de pagamento no mundo online são atualmente 100% seguras para os jogadores, assim como para a partilha de dados pessoais e utilização de informações bancárias. Além disso, as opções de pagamento são, geralmente, maiores no casino online, indo desde utilização de cartões de crédito, PayPal, transferências ou mesmo criptomoedas;

Suporte - O apoio ao cliente é uma grande aposta das maiores plataformas de casino a operar em Portugal. Nesta plataforma o jogador tem apoio permanente, quer seja para pedir informações, fazer sugestões ou reclamações, sempre com a maior segurança e rapidez;

Iniciantes - Para os jogadores iniciantes, o casino online é uma excelente opção pois, para além de terem a opção de realizar jogos gratuitos, dispõem de muita informação sobre as regras dos jogos e funcionamento da plataforma e pagamentos;

Acesso móvel - O casino online permite, ao contrário do casino tradicional, que o utilizador jogue sem ter de se deslocar a uma determinada localização, a uma determinada hora. O casino online está disponível a qualquer hora, em qualquer localização, desde que o jogador tenha um dispositivo com acesso à Internet;

Promoções e bónus - Existem mais promoções e bónus no casino jogado em forma digital. É frequente existirem campanhas de b ó nus inicial, jogadas grátis ou até multiplica ções do dep ó sito que o utilizador realizar, no casino online;

Controlo de dinheiro - Ao jogar online, é mais fácil o utilizador controlar os seus ganhos e gastos, sem ceder a pressões sociais no casino tradicional;

Anonimato - Para aqueles que preferem jogar de forma mais privada, o casino online propicia esse anonimato. É frequente as figuras públicas, por exemplo, preferirem este tipo de jogos, por forma a não se exporem tanto no mundo social;

Casino ao vivo - Por forma a assemelhar-se ao casino tradicional, o casino online disponibiliza jogos de casino ao vivo, filmados num estúdio com mesas de jogo e um dealer real, e onde podem interagir online com outros participantes;

Apesar de o casino online ter muitas vantagens em relação ao tradicional, e aproveitar cada vez mais as tecnologias para se assemelhar a uma experiência real num casino de tijolo, o casino físico tem algumas características que não são possíveis de igualar, tais como a possibilidade de interação física, para aqueles que preferem jogar rodeados de outros jogadores ou amigos. Além disso, para aqueles que procuram mais do que apenas jogar, o casino tradicional oferece, normalmente, uma ampla oferta de espetáculos de música, teatro, dança, assim como restaurantes e bares, entre muitas outras ofertas, dependendo da localização e da época do ano. Assim, estas duas formas de jogar casino complementam-se, pois existem muitos utilizadores que recorrem ao online na impossibilidade de se poderem deslocar, ou procuram o casino online para um determinado tipo de jogos, e o casino físico para outras opções de entretenimento, ou até para campeonatos de póquer, que acontecem uma grande parte das vezes em casinos tradicionais.

Com esta complementaridade, o futuro do casino em Portugal parece promissor. Com a Internet a chegar a todo o mundo e a tecnologia associada aos jogos a ser cada vez maior, como a Realidade Virtual ou a Realidade Aumentada, o mundo online tem, certamente, um grande futuro pela frente, e será acompanhado pelos casinos em formato tradicional, que são ainda um grande pilar deste mercado em Portugal. A tendência nos dois tipos de casino, de acordo com vários estudos, é de grande crescimento em utilizadores, tanto em género, como em idade.