Embora o futebol seja a modalidade mais praticada no país, o desporto em Portugal vai muito além do futebol. Veja quais os (outros) desportos com mais atletas

Futebol não tem domínio avassalador do desporto em Portugal

O futebol é o “desporto-rei” no nosso país, liderando no número de atletas federados. Mas as estatísticas mostram que o desporto em Portugal vai muito além do futebol e há outras modalidades com grande expressão

A febre do futebol é uma realidade bem conhecida dos portugueses e, sempre que há competições da seleção e jogos das principais equipas na televisão, é garantido que estes são os programas mais vistos. Ao nível dos atletas, é também o futebol de 11 que conseguem atrair mais praticantes. Mas o desporto em Portugal é uma realidade muito diversa, e vários dados comprovam que o domínio do futebol não é avassalador.

Ao nível das audiências, há outras modalidades que conseguem ter muita audiência. Os Jogos Olímpicos, os Mundiais de Hóquei em Patins ou o Europeu de Andebol são bons exemplos de programas que deixaram os portugueses colados ao grande ecrã.

Estes dados, bem como o número de atletas inscritos nas várias federações, mostram que o desporto em Portugal vai muito além do futebol. Afinal, o chamado desporto-rei não representa sequer metade dos atletas federados em Portugal…

Futebol tem menos de ⅓ dos atletas federados em Portugal

Os dados mais recentes do Pordata indicam que existiam 587.900 atletas federados em Portugal no ano de 2020. Mas apenas 190.900 deles estão inscritos nos clubes de futebol ou futsal. Ou seja, apenas 32,5% dos desportistas estão ligados à prática do desporto com mais representação em Portugal.

Outras modalidades de equipa conseguem ter números bastante interessantes de praticantes. É o caso do voleibol, segundo desporto mais praticado em Portugal, com 53.300 atletas, do basquetebol, que atrai 26.600 portugueses, e do andebol, jogado por 24.400 pessoas.

Entre as modalidades individuais, a natação que tem mais desportistas em Portugal, com 21.500 federados. Bem perto está o número de praticantes de ginástica, escolhido por 21.300 atletas. Curiosamente, o terceiro desporto singular com mais atletas (e sexto na lista de desportos com mais portugueses) é o Campismo e Montanhismo, que tem 21.200 atletas.

Há outras modalidades famosas que também atingem números a destacar. O ténis é jogado por 19.200 portugueses e o atletismo (embora em queda) também é a escolha de 19.200 pessoas, enquanto o ciclismo atrai 16.500 portugueses. Depois, surgem na preferência dos atletas de desporto em Portugal a patinagem (15.400 praticantes) e o golfe (15.300 jogadores), enquanto nas modalidades de combate as prediletas são o Judo e o Karaté, respetivamente com 14.000 e 13.700 praticantes.

Impacto do Desporto em Portugal demonstrado em outros níveis

Embora o número de praticantes seja o principal indicador da importância do desporto em Portugal, revelando que ele tem uma expressão muito além do futebol, outros números mostram o seu relevo para o país. A nível universitário, por exemplo, há mais de 10.000 jovens inscritos nos cursos superiores dedicados à área do desporto.

Os indicadores económicos também reforçam o peso deste sector. Ele emprega 37.000 pessoas e os salários médios estão muito acima de outras profissões, chegando aos 2.500€ mensais para quem está empregado nos clubes e acima dos 1.800€ por mês para quem optou pela área do ensino.

Por fim, há que destacar que as 13.754 empresas do sector do desporto (clubes, associações, ginásios, instalações desportivas, etc.) representaram para o país um volume de negócios de 1700 milhões de euros em 2020. E muito deste retorno tem origem em diversas modalidades, o que ajuda a demonstrar que, efetivamente, o desporto em Portugal vai mesmo muito além do futebol.