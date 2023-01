Que equipa vai brilhar na Liga dos Campeões por vivaposta.pt

A Liga dos Campeões chegou às fases de eliminação, que arrancam a 14 de fevereiro, e há equipas e jogadores que podem destacar-se e levar as suas equipas à glória. Depois da primeira fase de grupos se ter realizado ainda antes do Campeonato do Mundo, chegou agora o momento de ver uma vez mais os craques dos clubes em ação. Halland, Salah, Coman, Benzema ou Enzo Fernandez são alguns dos nomes que, certamente, vão conquistar uma vez mais o público nos estádios e nas TVs.

Manchester City - Halland, Julian Alvarez, Kevin de Bruyne

Com uma defesa que apenas concedeu dois golos e um meio-campo fiel ao Tiki-Taka de Pep Guardiola, o Manchester City pode cumprir este ano o sonho de vencer a Champions. E no seu ataque estão os dois avançados que mais se destacaram esta temporada. Falamos de Halland, demolidor na Premier League com 18 golos em 13 partidas, e Julian Alvarez, titular na campeã Mundial Argentina. Para liderar esta ofensiva está o futebol de classe de Kevin de Bruyne, que alia uma visão de jogo fantástica à superior capacidade de passe.

Liverpool - Salah, Van Dijk, Darwin

Finalista na última temporada, o Liverpool é novamente um dos maiores candidatos à Champions. E, como as equipas se começam a construir na defesa, o Liverpool conta com o melhor central do planeta, Virgil Van Dijk, para dar solidez à equipa. Entre os jogadores que vão brilhar na Liga dos Campeões está também para Salah, já com golos nesta edição, e Darwin, que tem aproveitado os palcos europeus para mostrar a sua força, velocidade e veia goleadora, confirmando ser um dos avançados a ter em conta para a próxima década.

Bayern Munique - Leroy Sané, Mazraoui, Coman

Equipa mais concretizadora na prova, o Bayern dá sempre garantia de boas prestações na Liga dos Campeões. Este ano destacam-se as novas estrelas da formação, onde Leroy Sané foi o mais concretizador dos bávaros e Coman mostra cada vez maiot capacidade para mudar os jogos em qualquer momento. Numa defesa onde há Upamecano e De Ligt sobressai outro nome, o do lateral Mazraoui, uma das grandes surpresas do Campeonato do Mundo.

Real Madrid - Benzema, Modric, Vinícius Jr

Falar do Real Madrid é falar da equipa mais triunfante da Champions. E o detentor do troféu promete novamente uma excelente carreira, alicerçada na combinação entre a experiência dos veteranos e a irreverência das novas estrelas. Benzema, vencedor da Bola de Ouro, conta com o apoio de Modric e Tony Kroos para liderar uma equipa onde despontam o talentoso Vinícius Jr, que tem juntado ao bom futebol o faro pelas balizas contrárias. E há ainda o compatriota Rodrygo e os franceses Camavinga e Tchouameni para aumentar as aspirações merengues à 15ª vitória na Champions.

Benfica - Enzo Fernandez, Gonçalo Ramos, Rafa

Vencedor do grupo onde estava o PSG, o Benfica é a grande surpresa da Champions. E para isso contou com duas estrelas que confirmaram o seu talento no Mundial. Gonçalo Ramos fez um hat-trick à Suíça na primeira hipótese como titular, enquanto Enzo Fernández liderou o meio-campo da Argentina para o título mundial e foi eleito o melhor jovem da prova. Há ainda outros jovens a despontar, como António Silva e Florentino, e ainda a capacidade de aceleração e concretização de Rafa para fazer do Benfica candidato a ser uma das equipas que vai brilhar na Liga dos Campeões.

PSG - Messi. Mbappe, Neymar

Tendo no seu plantel as duas maiores estrelas das seleções que chegaram à final do Mundial, o PSG é um enorme candidato a vencer a Champions e promete brilhar na fase a eliminar. Mbappe é de momento um dos top-scorers, com sete golos, enquanto Messi lidera nas assistências, com quatro. A dar ainda mais força a este ataque temível, Neymar seguramente quer vingar-se de um Mundial de pouca glória e promete chegar cheio de vontade de ser na principal prova europeia a estrela que não conseguiu ser no Qatar.