A origem do Jogo da Roleta

Todo mundo, com certeza já viu um jogo de roleta em algum filme ou série, ou até jogou. Ela é a queridinha dos cassinos, na realidade e na ficção. E não é só isso. Ela é um dos jogos mais emocionantes que você pode encontrar em um cassino físico, ou virtual.

Como surgiu a roleta

A roleta surgiu em Paris entre os séculos XVII e XIX, a roleta como conhecemos foi criada por Blaise Pascal, e seu nome, roleta, vem de roulette, “pequena roda” em francês. Acredita-se que a origem do jogo seria uma referência à roda da fortuna, um instrumento referenciado na cultura e literatura grega.

Quando virou um jogo de casino

A partir do século XVIII, a roleta passou a ser um adereço indispensável para os cassinos, quando começou a ser usada no Cassino de Montecarlo e se tornou um passatempo apreciado pela aristocracia local. A partir daí, todos cassinos começaram a ter a roleta como uma de suas atrações principais.

Ao migrar para os Estados Unidos, a roleta passou a ter uma casa a mais, o famoso “00” foi adicionado ao jogo, reduzindo as probabilidades de cerca de 7% para 5%.

A origem do jogo de roleta em Portugal

A roleta é um dos jogos mais fácil de se aprender, basta você se sentar em uma das cadeiras próximas à mesa e encontrar um número para apostar. Você também pode escolher apostar em uma cor, vermelho ou preto, obviamente o prêmio é menor, mas as chances de ganhar são de 50%.

Essa facilidade trouxe a roleta para os cassinos portugueses, sendo que os primeiros à aderirem a roleta foi em meados do século XVIII e ganhou a apreciação dos jogadores do país.

Porque o jogo é um dos favoritos dos jogadores

A roleta é um dos jogos favoritos em geral, dos jogadores por varios motivos. O principal deles é a facilidade de se jogar. Como foi abordado anteriormente, o jogador só precisa se sentar, escolher um número, ou uma cor e deixar a magia acontecer.

E esse é o segundo ponto. A magia do jogo. A roleta é um jogo emocionante, o jogo evolui e se mostra um jogo com muita estratégia no qual um jogador com pouca ou nenhuma experiência podem aprender a jogar e se divertir.

E o terceiro ponto, o jogo pode ser jogado em uma festa, por exemplo. Aluga-se o material, prepara-se uma mesa, e todos podem se divertir, ou também, facilmente jogar esse e varios outros jogos de mesa de cassino online, quem sabe com um notebook e um telao, imagine que divertido seria, com certeza elevaria o nivel de qualquer reunião de amigos.

Conclusão

Agora que você sabe um pouco mais sobre o centenário jogo da roleta, você pode se divertir e entender um pouco mais sobre o quanto desse jogo é emocionante. E o melhor de tudo, basta ter um aparelho com acesso à internet, e você pode jogar centenas de jogos de mesa de cassino online.