Saiba quem será o próximo grande craque do futebol português

Ronaldo está na fase descendente da sua carreira, e é o momento de escolher um sucessor como o próximo grande craque do futebol português, Veja que jogadores podem afirmar-se como a referência maior da seleção e do futebol nacional

Durante quase 20 anos não houve discussão sobre o lugar no trono do futebol nacional. Depois de suceder a Luís Figo no Euro 2004, Cristiano Ronaldo teve uma carreira fulgurante e foi a estrela maior da armada lusitana. Mas agora, que o estratosférico avançado está a chegar ao ocaso da sua carreira e se mudou para a Arábia Saudita, surge a grande questão sobre qual será o próximo grande craque do futebol português.

Os potenciais candidatos são tantos que até seria possível fazer um ranking para escolher. Mas nem todos os aspirantes a melhor jogador português têm as mesmas possibilidades de suceder a Ronaldo.

Pela idade, que não lhes vai permitir muitos mais anos ao maior nível, nomes como Bernardo Silva ou Bruno Fernandes estão fora da corrida. Mas há, na geração mais jovem, vários nomes que podem afirmar-se como o próximo grande craque do futebol português. Veja quem são os "príncipes" que querem suceder ao Rei Ronaldo…

João Félix

Maior transferência de sempre do futebol português, o talento e capacidade concretizadora do jovem formado no Benfica dispensam apresentações. E, com apenas 23 anos, a margem de progressão do “mago Félix” é ainda grande.

Mas as quatro épocas aquém das expectativas no Atlético Madrid colocaram dúvidas sobre a capacidade de Félix assumir este pesado trono. Além disso, a dificuldade em encontrar uma equipa para jogar como segundo avançado (onde rende mais que descaído para as alas) levanta dúvidas sobre a sua candidatura a sucessor de Ronaldo como referência do futebol português.

Rafael Leão

Com a mesma idade de Félix, e formado na mesma academia onde Ronaldo cresceu, este é um avançado com enorme margem para crescer. A explosividade e criatividade de Leão fazem lembrar CR7 quando era jovem, mas falta-lhe a mesma veia concretizadora.

A última temporada confirmou todo o seu talento, quando foi eleito o Melhor Jogador do Calcio, e colocou-o nos candidatos a próximo grande craque do futebol português. Mas, com o Milan longe dos seus tempos áureos, falta-lhe talvez chegar a um clube candidato à Champions para reforçar a candidatura a sucessor de Cristiano.

Nuno Mendes

Apesar da idade, Nuno Mendes afirmou-se frente a toda a concorrência na poderosa equipa do PSG. E, com apenas 20 anos, é um forte candidato a ser o melhor jogador nacional ao longo desta década. Rapidíssimo, com excelente técnica e cada vez mais sólido a defender, o lateral esquerdo pode muito bem suceder a Ronaldo como melhor jogador português.

Gonçalo Ramos

Matador em todos os escalões de formação do Benfica, este ano Gonçalo Ramos está a confirmar essa veia goleadora e é o artilheiro do Campeonato. Pela posição e pelo faro pelas balizas contrárias, pode ser o próximo grande craque do futebol português. Mas, para isso, terá de fazer um percurso diferente de João Félix. Ou seja, quando der o salto precisa de escolher uma equipa candidata à Champions e conseguir afirmar imediatamente como titular e referência atacante.

António Silva

A ascensão meteórica esta época coloca-o no lote de pretendentes ao lugar de próximo grande craque do futebol português. Mas ocupar um lugar no campo mais longe das balizas contrárias joga contra a sua candidatura. No entanto, se olharmos para Van Dijk (Holanda) ou Gvardiol (Croácia), porque não pode também António Silva afirmar-se como a referência da Seleção Nacional nos próximos anos?