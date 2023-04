As principais diferenças entre o poker online e offline

Desde a sua explosão online, o poker tornou-se mais acessível para aqueles com idade suficiente para jogá-lo. Não é necessário mais se deslocar até o casino mais próximo e sentar-se numa mesa de poker — basta configurar uma conta online numa plataforma confiável e segura.

A 888 Poker é uma operadora mundial com uma grande variedade de jogos de poker para todos os tipos de jogadores. Agora, é possível usufruir de jogos de poker online no conforto da sua casa e entrar num jogo em poucos minutos, sendo necessário somente uma boa conexão com a internet e um dispositivo móvel.

Na sua essência, o poker não muda, esteja a jogar online ou offline. As regras permanecem as mesmas, assim como o objetivo: ganhar fichas de outros jogadores. Dito isto, existem algumas diferenças importantes entre os dois formatos das quais pode ser útil estar ciente. Dêmos uma olhada nelas.

O poker online é mais conveniente

Esta é uma diferença bastante óbvia entre os dois: é muito mais conveniente jogar online do que offline. Os sítios web de poker online não estão disponíveis apenas no seu computador, mas também no seu telemóvel — muitos deles têm os seus próprios aplicativos para download.

É possível jogar de qualquer lugar tendo uma conexão com a internet. Não é necessário viajar e pode jogar no seu próprio tempo. Não precisa esperar ou planear determinados horários de jogo; com o poker online, sempre há algo acontecendo e geralmente é fácil mergulhar de cabeça.

Não existe uma “cara” de poker online

Desde que o poker foi inventado, tem sido importante desenvolver uma cara séria de poker e não revelar nada aos seus oponentes. Não querer que eles saibam quando você está a blefar ou quando tem uma mão forte.

A única indicação real que encontrará no poker online será sobre os padrões de apostas e a velocidade de jogo de alguém. Com o poker online, os outros jogadores não podem ver quando está a suar ou tremendo.

Isso significa que eles não irão necessariamente aumentar as suas apostas ou desistir. A desvantagem disso é que, ao jogar poker online, não conseguirá aprender os truques especiais envolvidos em ocultar as suas dicas de poker ou ler as dos seus oponentes.

Se estiver a jogar online, esse aspeto do poker não existe. É principalmente anónimo; outras pessoas podem conferir o seu nome de utilizador, mas é só isso. Embora isso signifique que não precisa se preocupar em controlar as suas reações, também significa que não consegue ver as dos outros.

O poker online é mais analítico

Ao acessar um sítio web de poker online, geralmente pode-se acessar o histórico de jogo daqueles com quem jogou ou com quem está a jogar no momento. Pode dar uma olhada nas estatísticas deles — elas nem sempre são detalhadas, mas podem-lhe dar uma ideia melhor de como aquele jogador opera. No mínimo, pode ver se estão em forma no jogo.

Em geral, o poker online é mais casual

Este ponto é obviamente relativo a cada cenário diferente, mas, geralmente, descobrirá que o poker online atrai mais jogadores casuais. Isso ocorre porque é muito mais fácil jogar, ao ser possível fazê-lo em casa ou mesmo em trânsito.

Aqueles que jogam poker pessoalmente são geralmente mais sérios sobre o jogo e mais experientes em jogá-lo.

Portanto, é provável encontrar jogadores novatos e inexperientes online. Isso também ajuda a criar uma sensação mais casual para esses jogos; embora seja uma boa ideia dar toda a atenção ao jogo quando há dinheiro em jogo, se estiver a jogar em casa, teoricamente também pode estar a fazer outras coisas simultaneamente.

É mais fácil praticar online

Um dos grandes benefícios do poker online é que é possível aprimorar as suas habilidades sem arriscar o seu dinheiro. A maioria das plataformas de poker online oferece versões gratuitas em que não há dinheiro em jogo e o objetivo é apenas obter mais experiência.

Embora seja certamente possível jogar poker offline gratuitamente, é muito mais raro. Geralmente é feito entre amigos para se divertir.

Então, se é relativamente novo no poker ou apenas quer se aperfeiçoar sem correr riscos financeiros, o poker online é a melhor opção. Muitos sítios web oferecem opções onde pode-se jogar contra um computador ou outras pessoas.