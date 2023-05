O Tempo de Todas as Incertezas de Álvaro Ribeiro

Álvaro Ribeiro escreveu um livro sobre política pura e dura. Mas para quem o lê é um livro onde estão todas as lutas perdidas de muitas gerações, de muitos homens que perderam a vida e a família e de muitas pessoas que ainda hoje são vítimas daqueles que não foram à guerra, não sofreram com a guerra e não sabem respeitar o legado do 25 de Abril. E comportam-se com o seu país e com os seus concidadãos como os antigos colonizadores que se serviam da guerra em Africa para enriquecerem e manterem as suas fortunas pessoais. O livro tem o mérito de eternizar em letra de forma nomes de soldados que foram a uma guerra injusta, que a alguns decepou pernas, braços, deixou mazelas psicológicas para o resto da vida e a outros simplesmente roubou a vida fazendo deles carne para canhão.