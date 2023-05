O impacto das apostas no desporto e sector desportivo em Portugal

As apostas desportivas são muito populares em Portugal. A economia do país tem beneficiado muito com o aumento meteórico da indústria de apostas desportivas e muitos sites de apostas esportivas como os listados no site Match Center Portugal desde que novas leis foram aprovadas em 2015.

Mesmo assim, tem havido algum debate sobre o rápido crescimento da indústria de apostas desportivas. Neste artigo, vamos analisar como as apostas desportivas Portugal impactarão o panorama do desporto e da cultura.

Os efeitos financeiros

O mercado de apostas desportivas em Portugal expandiu-se rapidamente desde 2015, quando o governo autorizou pela primeira vez e começou a regular o sector. O Instituto do Jogo e Turismo de Portugal (IJTP) estimou que, em 2023, as apostas desportivas irão gerar 152,1 milhões de euros em rendimentos brutos de jogo anuais, contra os 68,1 milhões de euros em 2019.

O governo recebe agora mais dinheiro dos impostos e pode dar-se ao luxo de contratar mais pessoas graças a este boom nos negócios. Isto tem permitido um aumento no financiamento de serviços públicos como os cuidados de saúde, educação e infra-estruturas.

Além disso, a expansão das apostas desportivas ajudou o sector do desporto em Portugal no seu conjunto. A popularidade do desporto, incluindo futebol, basquetebol e ténis, aumentou devido ao aumento das apostas nestes eventos. Isto levou à subida de dinheiro para os clubes e organizações desportivas, o que lhes permitiu investir melhor nos seus jogadores e infra-estruturas.

Efeitos na sociedade

Embora as apostas desportivas tenham tido um efeito positivo na economia portuguesa, os seus efeitos sociais são mais complexos. Um efeito positivo do aumento da popularidade dos eventos desportivos é o aumento dos estabelecimentos onde os fãs se podem reunir para assistir e apostar em jogos, tais como pubs e restaurantes.

No entanto, a natureza generalizada das apostas desportivas tem suscitado preocupações sobre o aparecimento de uma nova forma de dependência. 2,5% da população adulta em Portugal está em perigo de desenvolver problemas relacionados com as apostas, de acordo com uma pesquisa realizada em 2022 pela Sociedade Portuguesa para a Pesquisa da Viciação (SPEA). Dificuldades financeiras, relacionamentos quebrados e problemas de saúde mental são apenas algumas das formas em que o jogo problemático pode ter impacto na qualidade de vida de um indivíduo e da sua família.

O governo português tem respondido a estas questões através da adopção de uma série de políticas destinadas a encorajar o jogo responsável. Entre elas estão a implementação de protocolos de verificação da idade, que são obrigatórios para combater o jogo de menores, e a criação de um registo nacional de auto-exclusão, que permitiria aos indivíduos proibirem-se de apostar em sites.

Além disso, as empresas desta indústria devem defender a utilização segura dos serviços de jogo e contribuir para organizações que tratam e previnem o vício do jogo.

Efeitos na honestidade do desporto

Devido ao aumento da popularidade das apostas desportivas em Portugal, algumas pessoas questionam a imparcialidade dos eventos desportivos. A fixação de jogos e a corrupção resultante das apostas desportivas são problemas crescentes no mundo inteiro, prejudicando a confiança do público nas competições desportivas.

O governo de Portugal e os grupos desportivos portugueses tomaram muitas medidas para resolver este problema. O IJTP e o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) assinaram um acordo de cooperação para manterem-se atentos a actividades de apostas questionáveis.

A fixação de jogos é um problema sério no futebol português, daí que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tenha instituído programas de educação para avisar jogadores, treinadores e oficiais.

O governo português também se juntou à luta contra a corrupção no desporto a uma escala global. Com o objectivo de harmonizar a legislação nacional e facilitar a cooperação internacional na luta contra a fixação de jogos, o país assinou a Convenção do Conselho da Europa contra a Manipulação das Competições Desportivas.

Conclusão

É evidente que o sector de apostas desportivas em Portugal tem tido um efeito profundo no desporto e na economia do país. Portugal pode aproveitar as possibilidades e evitar as armadilhas deste negócio se adoptar uma estratégia integral e responsável para controlar a sua expansão.

Este método irá assegurar que as apostas desportivas em Portugal continuem a ser uma parte viável e positiva da cultura do país num futuro próximo.