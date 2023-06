partilhe no Facebook

De padeiro a treinador de campeãs do mundo de Jorge Miguel

Jorge Miguel, 69 anos, concluiu o curso de treinador em 1980 e teve um papel determinante no desenvolvimento da marcha atlética em Portugal, sendo responsável pelo aparecimento da Marcha no Clube de Natação de Rio Maior, onde formou atletas de dimensão internacional como Susana Feitor, João Vieira, Sérgio Vieira, Inês Henriques ou Vera Santos, entre muitos outros, com resultados de excelência a nível internacional.

Este livro é a História de vida de Jorge Miguel contada por ele próprio.

Inês Henriques chama-lhe Mestre e companheiro de luta. Susana Feitor diz que foi o Jorge Miguel que a descobriu e fez dela uma atleta de nível mundial.

Jorge Miguel nasceu em Bogas de Cima, concelho do Fundão, mas foi viver para a Marmeleira, concelho de Rio Maior, ainda muito jovem.

De padeiro a treinador de campeãs do mundo é a viagem em livro de um Homem que aprendeu tudo à sua custa e deu, e ainda dá, um grande contributo para o orgulho português de sermos um país de atletas que se destacam a nível mundial.



Encomende já através do e-mail rosmaninhoeditoradearte@omirante.pt ou pelo telefone 243 30 50 80 (chamada para a rede fixa nacional)