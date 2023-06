Crónicas dos Bons Amigos de Santana-Maia Leonardo

partilhe no Facebook

Crónica dos Bons Amigos é um grande livro sobre animais e pessoas. Santana-Maia Leonardo, é advogado, natural e residente na Ponte de Sor. Nasceu a 5 de Outubro de 1958 e já publicou vários livros. Crónica dos Bons Amigos é um livro de memórias sobre vários cães e gatos que povoam a vida do advogado e da sua família. O melhor da sua escrita está neste livro em que o escritor assume que todos os seus animais são pessoas e têm pessoas lá dentro. Nas badanas da capa de Crónica dos Bons Amigos Santana-Maia Leonardo diz reconhecer-se totalmente na “Toada de Portalegre” de José Régio que reza assim a determinada altura: “(…) Quem desespera dos homens/ Se a alma lhe não secou/ A tudo transfere a esperança/Que a humanidade frustrou:/E é capaz de amar as plantas,/De esperar nos animais,/De humanizar coisas brutas,/E ter criancices tais,/Tais e tantas!/Que será bom ter pudor/De as contar seja a quem for!”

