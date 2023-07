A melhor opção de surpresas em Lisboa! DIVULGAÇÃO partilhe no Facebook

Pretende surpreender alguém oferecendo um bolo de aniversário e/ou flores com entrega em Lisboa e não sabe muito bem como? Ricardo Franco também enfrentou essa dificuldade há uns anos. Queria surpreender a sua mãe no dia do aniversário da mesma. Há anos que era ela que surpreendia toda a gente e que organizava as festas todas lá de casa. Ricardo sentiu que não seria justo ser sempre ela a planear todos os aniversários, inclusive o dela mesma e decidiu que nesse ano ele trataria do bolo de aniversário de forma a poder agradecer à sua mãe por tudo o que tinha feito por ele. Desbloqueou o seu smartphone e começou a pesquisar sobre “empresas que entreguem bolos de aniversário ao domicílio”. Ficou boquiaberto com o que encontrou, ou melhor, com o que não encontrou. Zero resultados de pesquisa! Como era possível que, na zona da capital, em pleno século XXI não houvesse uma empresa que confecionasse e entregasse bolos de aniversário em casa das pessoas? Acabou por ter que encontrar outra solução, que lhe deu muito mais trabalho e o fez perder mais tempo, mas nesse dia, Ricardo ganhou duas coisas que não têm preço! A primeira, ganhou a felicidade da sua mãe. E a segunda, uma oportunidade de negócio.

A partir desse dia, começou a magicar aquilo que hoje é a empresa com maior relevância na entrega de bolos de aniversário em Lisboa. Na altura, trabalhava numa gráfica em full time que lhe permitia pagar as contas e sobreviver na capital. Mas o bichinho da sua própria empresa já se tinha instalado em si. Durante o horário de trabalho dedicava-se à gráfica, nos tempos livres dedicava-se a utilizar todo o conhecimento que tinha adquirido para desenhar o ChefPanda. Era o projeto da sua vida. Na verdade ainda o é. Não há vez nenhuma que se fale do ChefPanda que Ricardo não o faça com orgulho e brilho nos olhos. Após meses de trabalho, lançou a sua loja online. E em pouco tempo chegou o grande dia. Começaram a cair as primeiras encomendas. Ricardo teve que se desdobrar em mil e fazer planeamento, distribuição, tudo aquilo que fazia o ChefPanda andar. Começaram a ser cada vez mais encomendas e quando deu por si, já não conseguia suprimir o trabalho sozinho. Demitiu-se da gráfica e contratou a sua primeira equipa. Não demorou muito que não tivesse já a fazer entregas de bolos de aniversário e um dos artigos com mais relevância na altura, as bolas de Berlim de vários sabores também na margem sul do Tejo e na capital norte do país.

As coisas estavam a correr bem, mas Ricardo ainda não estava satisfeito. Queria que as pessoas pudessem obter ainda mais felicidade com as suas encomendas. E decidiu expandir o catálogo. Começou por adicionar a possibilidade de os clientes solicitarem também flores para presentear alguém. Foi aumentando cada vez mais o catálogo e hoje em dia, 70000 clientes depois, emprega uma grande equipa de trabalhadores e conta com um catálogo com mais de 3200 artigos. Podíamos dizer que Ricardo teve sorte. Mas não foi isso. O que o levou a criar a empresa com maior relevância na entrega de flores e bolos de aniversário foi a sua ambição e vontade de aprender cada vez mais, sem medo do desconhecido. Foi exatamente essa ambição que o levou a expandir as entregas de flores até ao resto do país e, atualmente, também em Espanha.

É verdade que nos últimos anos têm vindo a emergir uma enorme quantidade de lojas online com serviços semelhantes, mas ainda assim o ChefPanda mantem-se no número 1 em relevância. Mas porquê? O que os diferencia das outras empresas de entregas que existem na zona? Vão surpreender-se com a resposta. Em primeiro lugar, é a primeira e única empresa de surpresas que oferece a possibilidade de entregar produtos alimentares e flores. O que é ótimo para surpreender alguém principalmente no dia de aniversário.

Em segundo lugar, mas mais importante ainda que o primeiro, trabalham em exclusivo com os melhores fornecedores. No que toca aos alimentares, todos os produtos são produzidos na madrugada do dia de entrega e seguindo as normas do HACCP, garantindo que o que chega a casa de cada cliente tem a melhor qualidade possível. No que toca às flores, a regra mantem-se. O objetivo é que os clientes recebam em casa flores frescas que lhes dará a impressão e despertará sensações como se tivessem acabadinho de as colher. Por isso, se há coisa que o ChefPanda valoriza além do relacionamento com os clientes, é o relacionamento com os fornecedores.

Em terceiro lugar e não menos importante, a solução para algo que o Ricardo sentiu na pele quando queria surpreender a sua mãe há alguns anos atrás: o facto de ser uma loja online dá a garantia de que é muito mais fácil encomendar através da plataforma online do que se tivesse que se dirigir à loja. Além de que, é mais barato. Principalmente porque não tem que sair de casa e ir à loja, gastando tempo ou gasolina e além disso poderá encomendar em qualquer lugar que esteja desde que tenha acesso à internet. Tudo de forma rápida, prática e eficiente.

O quarto lugar, que é derivado do terceiro, mas que é tão importante que merece um tópico só para si: a privacidade. Além de que não tem que pedir diretamente a alguém aquilo que pretende e muito menos ter que ditar uma mensagem privada ou lamechas a alguém para enviar com as flores, se o seu objetivo é fazer uma surpresa anónima, o ChefPanda é a empresa ideal. Em primeiro porque tem a possibilidade de escrever uma mensagem que mais ninguém lerá além de quem receber as surpresa, mas também porque nenhum dado pessoal seu será divulgado. Garantimos confidencialidade de todos os seus dados. Em quinto lugar, uma das melhores vantagens. A entrega de flores em toda a península Ibérica! Em qualquer lugar da península, esteja onde estiver. Podemos fazer a entrega na casa do/a destinatário/a, no jardim ou até no trabalho. Basta indicar a morada! A vantagem é que não precisa de procurar múltiplos fornecedores para entregar em vários lugares, uma vez que abrangemos todas essas áreas.