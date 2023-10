Bankinter em Alverca: um serviço de excelência para as famílias e as empresas

Localizada em Alverca, uma das freguesias de Vila Franca de Xira, esta agência do Bankinter acompanha também clientes de outros concelhos ribatejanos, numa região com um tecido empresarial que é referência nacional e internacional, destacando-se setores como a agropecuária, indústria aeronáutica, metalomecânica e distribuição, entre outros. O dinamismo económico da região reflete-se na variedade de clientes e projetos que o Bankinter apoia, oferecendo um conjunto de opções competitivas, que o banco pretende fazer chegar a cada vez mais particulares e empresas.

O diretor da agência de Alverca, Álvaro Miranda, salienta que “o Bankinter desempenha um papel muito relevante no apoio às famílias para a compra de casa. Estamos numa cidade onde o setor imobiliário tem um papel predominante”. Quanto às empresas, sublinha que “o Bankinter disponibiliza soluções adequadas, quer a nível de produtos, serviços e conhecimento para apoiar as empresas a internacionalizarem os seus modelos de negócio, contando com uma oferta inovadora, 100% digital”.

AO LADO DAS FAMÍLIAS

Para os particulares, o diretor da agência do Bankinter em Alverca destaca soluções para valorizar os recursos dos clientes, como a Conta Mais Ordenado, que “contempla a remuneração de saldo na conta de 5% e 2% nos primeiros dois anos, respetivamente, e a isenção de comissões, podendo ser aberta de forma digital”. Álvaro Miranda refere também a nova Conta Bankinter ONLINE, uma conta à ordem remunerada, apenas disponível até 31 de dezembro, que é totalmente digital, isenta de comissões e com uma remuneração mensal até 1% (TANB) sobre os saldos diários, sem limite máximo. Entre a oferta do banco, inclui-se também o Depósito Net Boas Vindas, “solução para novos clientes com taxa de remuneração (TANB) de 4% a 4 meses”. Todas as informações sobre estas soluções podem ser consultadas em bankinter.pt.

No Crédito Habitação, o Bankinter apresenta “uma oferta competitiva de spreads na modalidade de taxa variável, assim como várias opções de taxa fixa a diferentes prazos, que poderá ser a chave para responder à subida dos juros”, refere Álvaro Miranda. As soluções de Crédito Habitação Bankinter contemplam ainda condições especiais para compra de imóveis com elevada eficiência energética, promovendo a sustentabilidade ambiental.

VERSATILIDADE NO INVESTIMENTO

Ainda no âmbito dos particulares, o diretor da agência do Bankinter em Alverca salienta que “os clientes contam com um serviço de consultoria de investimentos financeiros que permite recomendar os instrumentos mais adequados”, destacando os Fundos Bankinter PPR, da gestora de ativos do Bankinter.

Com o serviço Premier, os clientes beneficiam de um acompanhamento personalizado, com apoio no planeamento da vida financeira e decisões de investimento, podendo aceder às vantagens do pack especial Família Bankinter Premier. Para os clientes com necessidades mais específicas para a gestão do seu património financeiro, o Bankinter assegura um atendimento especializado e soluções exclusivas, através de gestores de Private Banking.

COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS E DA ECONOMIA

No Bankinter de Alverca, o acompanhamento das micro e pequenas empresas é feito pela equipa comercial da agência, sendo o apoio a empresas de maior dimensão garantido pelo Centro de Empresas do Bankinter Lisboa Norte.

Isabel Luciano, diretora do Centro de Empresas, destaca a importância de ter um nível de serviço de excelência, bem como ter soluções inovadoras como o Crédito Multilinha, que permite aceder a várias tipologias de financiamento através de um só contrato. Adicionalmente, realça também a Plataforma Negócio Internacional e o Broker de Divisas, que possibilitam a gestão digital e autónoma das operações associadas às exportações e importações, bem como a possibilidade de obter apoio telefónico através da Linha de Apoio ao Negócio Internacional. “Existem também soluções para pagamentos e gestão de tesouraria, bem como a possibilidade de efetuar aplicações via Bankinter empresas com prazos curtos para remunerar excedentes de tesouraria. O factoring e confirming e a linha para pagamento de impostos, com contratação imediata, suportada em linhas pré-aprovadas, sem necessidade de suporte documental na formalização são diferenciadores.”, acrescenta.

Relativamente aos fundos do PRR e PT2030, o Bankinter celebrou parcerias com consultoras especializadas para apoiar as empresas no acesso a estes instrumentos financeiros.



AGILIDADE E INOVAÇÃO

O Bankinter investe na proximidade digital para facilitar o dia a dia dos seus clientes. A abertura de conta online, por videochamada, ou o Crédito Habitação Digital, que só exige presença na escritura, são exemplos disso. Destaque também para o serviço de internet banking, o apoio telefónico, com assistentes cognitivas e operadores especializados, e as referidas ferramentas para empresas, incluindo a Plataforma Bankinter Broker, para acesso a cotações em tempo real, relatórios sobre mercados e conta remunerada. O acompanhamento personalizado complementa todas estas soluções tecnológicas.

TUDO PELA SUSTENTABILIDADE

O Bankinter está comprometido no combate às alterações climáticas e na resposta aos desafios emergentes para as empresas e grupos em toda a União Europeia, incluindo bancos, companhias de seguros e outras entidades de interesse público. O Bankinter tem implementado um conjunto de medidas muito importantes no âmbito do seu plano de sustentabilidade, que têm permitido reduzir efetivamente a pegada ambiental do banco, tornando-o reconhecido pelas suas ações através da presença em importantes índices de sustentabilidade, tais como o Dow Jones Sustainability Index ou o índice de Sustentabilidade FTSE4Good, que integram as empresas mais sustentáveis do mundo. Ao nível da atividade comercial, o Bankinter promove o financiamento e a canalização de fundos para apoiar a preservação do ambiente, através da disponibilização de soluções e produtos direcionados para a eficiência energética e minimização de desperdício de recursos, junto das famílias e das empresas.

VISITE O BANKINTER EM ALVERCA

A agência e o Centro de Empresas do Bankinter em Alverca situam-se na Avenida Mague, 1-A, Urbanização Malvarosa, perto da rotunda de acesso à autoestrada A9. Os contactos podem ser feitos por e-mail (agência: alvaro.miranda@bankinter.com), (centro de empresas: isabel.luciano@bankinter.com) ou por telefone (agência: 21 957 9380).