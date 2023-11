Insparya, o grupo capilar de Cristiano Ronaldo, chega a Santarém para avaliações gratuitas de saúde capilar

O transplante capilar com o Método Insparya é um procedimento médico, realizado sob anestesia e quase sem contra-indicações, através do qual são implantadas, nas zonas que sofrem de alopécia, no paciente unidades foliculares (micro-órgão que produz o cabelo) da área doadora em zonas com alopécia. É realizado por uma equipa clínica especializada, utilizando uma tecnologia exclusiva e inovadora, desenvolvida internamente no Insparya Hair Science and Clinical Institute - o BotHair Ultra Plus Insparya .

O transplante capilar é o procedimento mais eficaz no tratamento da calvície e o único que oferece uma solução definitiva para a queda de cabelo , mas para se submeter a esta intervenção é essencial contar com a confiança de equipas médicas especializadas para obter os melhores e mais naturais resultados no seu transplante capilar.

Co-fundada por Cristiano Ronaldo e Paulo Ramos , o Grupo conta com 14 anos de experiência e mais de 50.000 transplantes bem-sucedidos, sendo o maior grupo clínico dedicado exclusivamente ao diagnóstico, tratamento e investigação da alopecia. Além disso, conta com uma equipa de mais de 400 pessoas , composta por profissionais de renome do mundo da engenharia, da investigação biomédica e, claro, da medicina.

O cabelo é, para muitas pessoas, um sinal de juventude, de força e que contribui para melhorar a autoconfiança. O cabelo é, além disso, a proteção mais eficaz contra os efeitos nefastos dos raios solares e a prevenção de cancro da pele no couro cabeludo. Colocar-se nas mãos de um especialista para tratar a calvície está a tornar-se cada vez mais comum e dizer adeus à alopécia já é possível! Um problema para o qual o Grupo Insparya oferece uma resposta simples e eficaz: o transplante capilar com Método Insparya.

Com esta iniciativa, o Grupo Insparya pretende levar os seus serviços e tratamentos a todo o país. Com a ajuda dos seus profissionais, todos poderão ter acesso a uma avaliação capilar completa e encontrar os cuidados e tratamentos mais adequados para cada caso.

No próximo dia 09 de novembro, o Grupo Insparya estará em Santarém, no Santarém Hotel, para realizar consultas gratuitas de avaliação de saúde capilar. Com o objetivo de contribuir para o bem-estar de quem sofre de problemas de saúde capilar, o Grupo coloca à disposição de todos os interessados uma equipa de profissionais especializados para ajudar a encontrar as melhores soluções para um cabelo saudável.

Porquê escolher o Insparya para o seu transplante capilar?

Ter uma equipa clínica de médicos e enfermeiros especializados e com experiência comprovada em transplante capilar é um dos pontos-chave na hora de se submeter a este procedimento. O Grupo Insparya conta com uma equipa clínica com uma vasta experiência em transplantes capilares, com médicos e enfermeiros treinados no exclusivo e único Método Insparya, baseado numa técnica e tecnologia próprias, reconhecidas por prestigiadas empresas médicas e de investigação do mundo.

A certificação de qualidade garante padrões de qualidade, promove a segurança, confiança e tranquilidade aos pacientes, assegura a competência dos colaboradores e incentiva a melhoria contínua dos procedimentos e resultados. Insparya é o único grupo de transplante capilar com certificação de qualidade ISO 9001. Cumprindo sempre o compromisso de colocar os melhores recursos ao serviço dos seus pacientes.

É essencial procurar um grupo clínico que tenha uma equipa médica experiente e qualificada em transplante capilar e um portfólio de histórias de sucesso como o Grupo Insparya. Ao optar por uma clínica experiente como as do Grupo Insparya, pode estar mais confiante de que receberá um tratamento capilar de qualidade e adaptado às suas necessidades. Insparya é o único grupo capilar que se dedica exclusivamente ao diagnóstico, tratamento e investigação da saúde capilar, garantindo não só o acompanhamento, sempre personalizado, no dia da intervenção, como também no pós-operatório, sempre personalizado.

BotHair® UltraPlus: A mais inovadora tecnologia ao serviço da saúde capilar

O Grupo Insparya revolucionou a área dos transplantes capilares com o desenvolvimento da tecnologia mais inovadora disponível a nível mundial: o BotHair® UltraPlus. Entre muitas outras vantagens, este permite que as unidades foliculares sejam extraídas, aspiradas, armazenadas e implantadas com menos manipulação, mais precisão e rapidez, garantindo os melhores resultados e diminuindo o tempo de procedimento, ao mesmo tempo que melhor a ergonomia e reduz os movimentos necessários por parte da equipa médica. Outro dos benefícios associados a esta tecnologia, é o facto de permitir ajustar a velocidade de extração e pressão de aspiração a aplicar a cada paciente, assegurando um maior conforto em comparação com outras tecnologias que não permitem uma personalização do sistema de acordo com cada situação.

Insparya Science and Clinical Institute: uma aposta na investigação tecnológica e biomédica para oferecer os tratamentos mais completos e eficazes:

Outro dos principais fatores que fazem com que o Grupo Insparya se destaque é o investimento em investigação: o Grupo Insparya é o único, especialista em saúde capilar, que investe mais de 2 milhões de euros em investigação tecnológica e biomédica para o desenvolvimento das suas próprias técnicas e tratamentos, para alcançar no futuro avanços científicos tão importantes como a regeneração de unidades foliculares com recurso a células estaminais. Graças a este importante trabalho, Insparya é a referência do setor na investigação, diagnóstico e tratamento capilar, e é o único grupo médico capilar que dispõe de um centro de investigação e de desenvolvimento tecnológico e biomédico, o Insparya Science and Clinical Institute, pioneiro na utilização da tecnologia, sendo a única empresa que trabalha em várias áreas de investigação biológica, tecnológica e robótica para oferecer os tratamentos mais completos e eficazes.

Programas de financiamento personalizados

O Grupo Insparya oferece programas de financiamento personalizados e adaptados a cada situação, para que todos possam optar por uma melhor aparência e a imagem pessoal não seja um problema. A partir das suas clínicas, dá garantia total e garante um acompanhamento pós-operatório nos 18 meses seguintes à intervenção, através de consultas programadas em que um médico verifica especificamente a evolução de cada caso.