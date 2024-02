Portugal está na rota do desenvolvimento tecnológico

Não há como negar que vivemos na era digital, onde a tecnologia tem apresentado novidades a um ritmo incrível. Nesse sentido, é expectável que vários nichos de mercado aproveitem da melhor forma as portas que os avanços tecnológicos oferecem. Além disso, também os diferentes mercados e países, desenvolvem estratégias para se colocarem na rota deste desenvolvimento.

Portugal não pretende ficar para trás

Atualmente, quem deseja marcar presença no mercado e destacar-se precisa ter foco em mercados tecnológicos e ser palco de grandes eventos ligados a este setor.

Felizmente, Portugal, tem mostrado que consegue fazer os dois. Desde eventos de renome como o Web Summit - a maior conferência da europa em tecnologias, a eventos mais regionais, o país tem mostrado estar à altura para que diferentes tecnologias tenham palco. Seja para as empresas nacionais se possam dar a conhecer, seja para os fãs de algumas destas indústrias, como a indústria do entretenimento, poderem descobrir o que existe de novo no mercado, Portugal têm-se mostrado uma referência positiva.

Além dos eventos, Portugal também conseguiu superar alguns momentos de crise através da captação de empresas e talentos ligados às novas tecnologias com o objetivo de tornar um dos melhores países para se empreender. Este foco foi notícia um pouco por todo o lado, incluindo em países parceiros como o Brasil, onde graças à facilidade linguística e aos acordos comerciais entre os dois países, a probabilidade de grandes empresas apostarem em território nacional aumenta.

Quais as indústrias que mais crescem graças ao avanço tecnológico

Num panorama mais geral, todos os setores de mercado podem adotar e beneficiar dos avanços tecnológicos. Mas, claro, que alguns setores se destacam, pelas especificidades dos mesmos, como, por exemplo, o setor do entretenimento e dos seus diferentes nichos.

Quando analisamos o desenvolvimento tecnológico dos últimos anos, o setor do entretenimento é, provavelmente aquele que mais cresceu e se reiventou. São vários os exemplos ligados a este setor, e, praticamente em todos os nichos o desenvolvimento de novas tecnologias marca presença.

O cinema, uma das indústrias mais lucrativas ligadas ao entretenimento, transformou-se com o desenvolvimento do streaming. Filmes que antes eram exclusivos das salas de cinema, são agora grandes êxitos em plataformas como a Netflix, que, além de estreias mundiais, consegue ainda ter produção própria.

Mas, não podemos falar de avanço tecnológico sem mencionar a indústria líder de mercado – a indústria dos jogos. A tecnologia colocou o setor dos jogos num patamar inimaginável. Nas plataformas de jogos como casino online em Portugal, ou, em plataformas multijogos que passaram a oferecer jogos que no passado eram exclusivos de espaços físicos em versões digitais, é possível oferecer funcionalidades, como efeitos gráficos e sonoros para uma experiência imersiva.

Mas, é no mercado das consolas, onde tecnologias como realidade virtual permitem experiências realmente incríveis, como acontece no mais recente lançamento do headset VR2 para a Playstation 5, onde os comandos conseguem mimetizar os movimentos dos dedos para que o jogador sinta que está dentro do jogo.

Onde se encontra Portugal

Sendo expectável que sejam as grandes empresas a nível mundial as pioneiras de grandes lançamentos tecnológicos, nos últimos anos, também Portugal passou a ser palco de projetos importantes nesta área.

Com o setor dos videojogos e empresas de desenvolvimento de software a ganhar destaque nacional, é possível que o país passe a ser uma referência europeia quando se fala de tecnologia.