Por que razão os jogos de poker resistiram ao teste do tempo

Por serem jogos famosos, as suas regras são conhecidas por praticamente todos os utilizadores frequentes do casino, quer online, quer físico, e, por isso, levam a uma grande socialização e interação por parte dos jogadores. Isto é outro fator que leva a que estes jogos se mantenham tão interessantes e populares.

Além disso, seja no blackjack, póquer, roleta ou slots, as possibilidades de elevados ganhos estão sempre presentes, mesmo com apostas reduzidas. E isto é um fator que também tem mantido o interesse dos jogadores ao longo dos anos.

Aproveitando a evolução da tecnologia, os jogos de casino clássicos, como as slots, evoluíram na interatividade, temas e muitas outras funcionalidades, mas mantiveram as suas características base, de diversão e emoção, que ajudaram a manter o interesse dos seus fãs.

Seja nas slots, roleta, poker ou blackjack, os utilizadores do casino procuram emoções e possibilidades de ganhos. Alguns jogos surgem e ganham fama rapidamente, mas perdem-na também em pouco tempo. No entanto, os jogos de casino clássicos têm-se mantido no topo das preferências dos apostadores dos casinos por todo o mundo. Ainda assim de todos um tem ganho mais destaque um pouco por todo o mundo e isto deve-se ao trabalho de operadores incríveis como a 888, que disponibilizam tudo o que é necessário para jogar poker em total seguranca.

Com várias décadas de existência e muitas variantes que surgiram ao longo do tempo, o póquer tornou-se num dos jogos de cartas mais famosos de sempre.

Variantes como o Texas Hold’em ou o Seven Card Stud fazem parte de centenas de torneios online e offline por todo o mundo. Além dos participantes nos torneios, o póquer tem cada vez mais espectadores, que assistem aos jogos e torcem pelos seus profissionais de póquer favoritos.

Ao oferecer uma combinação de habilidade, estratégia e sorte, além da possibilidade de vencer altos valores monetários, o póquer mantém-se no topo das preferências dos jogos de casino. A modalidade foi considerada um desporto da mente, em 2010, pela International Mind Sports Association, e espera agora pela possibilidade de ser incluído numa das próximas edições dos Jogos Olímpicos.

Por ser um jogo que se adapta e oferece desafios interessantes tanto a jogadores profissionais ou muito experientes, mas também a iniciantes, o póquer permite que sejam aplicadas estratégias de acordo com a variante, os oponentes ou o estilo de jogo de cada um. Isto proporciona uma grande variedade, dentro de um jogo com regras e base clássicas.

Os torneios de póquer são a forma mais procurada para jogar esta modalidade. Tanto no mundo dos casinos físicos como nas plataformas de casino online, o jogo processa-se da mesma forma, e os fãs da modalidade estão presentes, muitas vezes, nos dois formatos.

O facto de haver algumas celebridades, como o jogador de futebol Neymar, a participar nestes torneios, tem levado também muitos fãs de outros desportos a interessarem-se pelo póquer.

A matemática e a psicologia estão intimamente ligadas ao póquer. Os jogadores profissionais utilizam os seus conhecimentos matemáticos para calcular probabilidades durante o jogo e a psicologia para tentar ler as intenções dos outros jogadores, por forma a obter vantagem e a aplicar as estratégias adequadas.

A matemática aplicada aos torneios de póquer tem sido, comprovamente, um dos principais fatores que têm ajudado os grandes jogadores a vencer torneios importantes, arrecadando vários milhões de euros em vitórias.

Utilizando conhecimentos de psicologia, se o jogador consegue perceber o tipo de jogo e intenções do seu oponente, terá vantagem ao jogar. Conciliando isto com a matemática, são aspetos que também levam a que o póquer tenha cada vez mais popularidade no mundo.

A competitividade do póquer é, além das hipóteses de vencer, aquilo que mais atrai os jogadores. Como qualquer outro desporto, as pessoas iniciam-se no póquer para vencer os seus oponentes e, também, ganhar dinheiro com isso.

Da socialização que o casino proporciona, a do póquer é, sem dúvida, a maior. Durante um torneio, em que os jogadores se defrontam, tem oportunidade de socializar, aprender com a experiência de outros jogadores e mesmo fazer amizades, que perduram depois fora das mesas de jogo.

Este fator levou a que existissem cada vez mais torneios, de maior ou menor dimensão, por todo o mundo. Alguns torneios, como o World Series of Poker, oferece prémios que chegam a milhões de dólares.

Além de tudo isto, o póquer, apesar de ser um jogo complexo, tem regras simples, fáceis de aprender, e é possível participar em torneios onde as apostas são reduzidas. Isto é ideal para jogadores iniciantes, que ganham assim mais interesse pela modalidade.

De acordo com um relatório do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, entidade do Turismo de Portugal que regula o jogo online em Portugal, os clássicos jogos de casino estão no topo das preferências dos jogadores, com 83% para as máquinas de slot, 6,9% para a roleta francesa, 4,7% para o blackjack e 1,2% para o póquer não bancado. O póquer em modo torneio representou 0,8% do total de jogos. Estes valores correspondem ao último trimestre do ano de 2023.

Ainda de acordo com o SRIJ, e, no mesmo período, o número de registos de jogadores online foi de 4109,0 mil, representando um aumento de 4,7% face ao trimestre anterior.

A atividade de jogos e apostas desportivas online, no último trimestre de 2023, deu origem a 227,4 milhões de euros de receita bruta, um aumento de 15,6% face ao trimestre anterior. Relativamente ao período homólogo de 2022, registou-se um aumento da receita bruta de 16,4%.

Estes números mostram o crescente interesse dos internautas pelas plataformas de casino online reguladas em Portugal.

O facto de os jogos de casino estarem legalizados em cada vez mais países é também um dos fatores que ajuda a manter a sua popularidade. A legalidade das atividades dos casinos físicos e online ajuda os jogadores a terem segurança e interesse nestes jogos tão famosos.

Por ser considerado um jogo de habilidade e não de sorte, o póquer está regulamentado em alguns países onde os outros jogos de casino não estão ainda. Isto leva também a que tenha cada vez mais fãs pelo mundo.

Assim, a imprevisibilidade da sorte, a socialização e as regras simples de entender da maioria dos jogos clássicos de casino, que facilitam a entrada de participantes iniciantes, são alguns dos principais fatores que tornam os jogos de casino clássicos ainda mais famosos do que quando surgiram.

Com as tecnologias emergentes e que aumentam as emoções, a rapidez e a interatividade dos jogos, como a Internet 5G, a Realidade Virtual, a Realidade Aumentada ou a Inteligência Artificial, os jogos de casino clássicos vão beneficiar, melhorando a experiência que oferecem aos seus fãs e mantendo-se no topo das preferências dos jogadores.