7 plataformas online para aprender de casa

Aprender novas skills nunca foi tão fácil graças à proliferação de cursos online. Uma das razões mais apelativas para optar por um curso online é o facto de o poder completar ao próprio ritmo.

Tendo em conta a popularidade crescente das plataformas de cursos remotos, há cada vez mais opções para aprender novas competências ou obter uma certificação reconhecida pela indústria numa nova área.

Além disso, graças à competição generalizada entre plataformas de cursos online, muitos portais oferecem cursos a preços reduzidos ou mesmo gratuitos com certificado. Caso esteja a pensar aprender uma nova qualificação, desde linguagens de programação a ensino, poderá tirar partido de todos os materiais gratuitos disponíveis hoje em dia.

Com as melhores plataformas de ensino à distância, há muitos tópicos entre os quais poderá escolher. Quer queira experimentar programação, aprender a desenhar ou tirar um curso online de finanças pessoais ou gestão, há inúmeras opções e áreas por onde escolher.

Descubra as plataformas que melhor se adequam às suas necessidades.

1) Coursera

A plataforma Coursera é, de momento, uma das mais populares no que diz respeito à oferta de cursos online gratuitos. Com alguns dos melhores instrutores, os cursos Coursera cobrem uma variedade de tópicos, como por exemplo: desenvolvimento pessoal, marketing digital ou informática.

Embora muitos dos seus programas de diplomas online (Licenciaturas, Mestrados) impliquem o pagamento de taxas, não deixam de existir muitos cursos gratuitos magníficos nos quais se pode inscrever. Apenas precisa de se registar com o endereço de email e poderá começar de imediato.

2) Khan Academy

A Khan Academy é uma organização sem fins lucrativos que propõe aos estudantes uma forma de aprendizagem personalizada. É uma plataforma indicada para crianças, onde poderão aprender nos seus tempos livres, para estudantes universitários que procurem fazer uma revisão das matérias ou até para adultos que queiram desenvolver conhecimentos.

Com cursos online dedicados a disciplinas essenciais, de línguas a matemática, passando por ciências e competências de desenvolvimento pessoal, como finanças pessoais ou desenvolvimento de uma mentalidade construtiva, a Khan Academy é uma ferramenta disponível em todo o mundo.

3) edX

A edX é outra plataforma sem fins lucrativos que trabalha em cooperação com grandes universidades de topo, como o MIT e a Universidade de Harvard. Possui uma rede de cursos online gratuitos e os MOOCs são de acesso livre. Uma taxa será cobrada caso deseje uma certificação oficial no final do curso.

Existem mais de 30 áreas entre as quais poderá escolher. Para educação superior gratuita, a edX é uma escolha imperdível.

4) Udemy

O Udemy oferece, possivelmente, a maior seleção de cursos online gratuitos com certificado. Apresenta mais de 185.000 vídeos de cursos na sua plataforma, desde design gráfico a criptomoedas. Entre estes são publicados cursos pagos e cursos gratuitos todos os meses. O serviço está disponível em mais de 50 línguas, tornando estes cursos muito acessíveis a todos.

Caso opte por um curso pago, há opções a começar em valores baixos pelo curso completo.

5) Code.org

Como o nome sugere, a Code.org é uma excelente plataforma para quem tiver interesse em informática. Uma das grandes vantagens da Code.org são os seus cursos online de uma hora. Intitulados “Hora de Programação”, estas sessões são perfeitas para qualquer idade, como introdução para quem possa ter interesse nestas matérias.

Das especificidades sobre como construir o próprio computador, até a possibilidade de aprender mais acerca de linguagens de programação, a Code.org está à sua disposição.

6) Code for All

Junte-se a uma experiência imersiva, onde vai adquirir as competências necessárias para entrar no mercado tech. Para quem pretende aprender a programar do zero ou está à procura de uma transição de carreira, existem cursos adaptados ao nível de conhecimento.

7) HubSpot Academy

Juntando-se à lista de alguns dos mais conhecidos websites para educação online gratuita, está o Hubspot Academy. Aqui é possível encontrar tanto cursos gratuitos como conteúdo pago, numa plataforma fantástica para quem procura desenvolver conhecimentos em áreas como gestão e liderança.

A plataforma oferece aulas online que cobrem uma variedade de capacidades como marketing digital (nomeadamente inbound marketing e outbound marketing) ou pensamento crítico. Estes cursos são ensinados na forma de vídeo-palestras, muitas vezes incluindo quizzes para consolidação de conhecimentos e outros recursos de apoio.

A aprendizagem pela via digital está em forte crescimento em Portugal. Quer queira aprender mais sobre o seu passatempo favorito, começar um novo, ou desenvolver competências empresariais, essas ferramentas permitirão tornar os seus objetivos numa realidade. A aprendizagem nunca foi tão acessível!