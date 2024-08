Um guia completo sobre as rodadas grátis nos casinos online

Pergunte a qualquer amigo seu: "qual é o teu bónus preferido?" A resposta dele certamente será "são os bónus de rodadas grátis." Esta resposta não é surpreendente, a menos que nunca tenha jogado e não saiba o que são. Quando colocar as mãos no seu primeiro bónus de rodadas grátis vai-se sentir especial, da mesma forma que se sentem todos aqueles que vão para a área VIP ou que não precisam de esperar por serem atendidos na fila do supermercado.

Não é exagero assumir que as rodadas grátis, especialmente as oferecidas no AskGamblers, que por vezes também são conhecidas como rodadas de bónus ou rodadas extra, acrescentam um toque extra de magia ao já encantador cenário das slot machines. Há boas razões pelas quais estão em todo o lado online.

O que são as rodadas grátis?

As rodadas grátis são como um bilhete dourado para o mundo dos slots. Hoje em dia, apenas um tolo faria um depósito para jogar slots online sem primeiro se certificar de que não há nenhuma promoção de rodadas grátis por aí, à espera de ser levantada e reivindicada. Isto porque quase toda a gente sabe o que o bónus oferece: a capacidade de jogar e, potencialmente, ganhar um jogo sem primeiro ter de fazer apostas monetárias no jogo em si.

Quando aceita um bónus, a maioria dos casinos abre de uma forma totalmente nova, permitindo-lhe começar a girar livremente, mantendo o seu orçamento de jogo seguro e completo. Pelo menos até que os giros acabem, está tudo desbloqueado e tudo pode acontecer.

Ler as letras pequenas das rodadas grátis

Se é a primeira vez que ouve falar deste tipo de oferta, preste atenção. As jogadas grátis e praticamente todos os outros tipos de promoções pedem que preste atenção aos termos e condições. Existem regras e termos associados a cada oferta, para garantir que os jogadores sabem o que estão a receber e onde os spins vão funcionar.

Quase sempre que lhe oferecem algo, isso acontece, certo? Quando lhe oferecem algo no restaurante, normalmente isso traz uma exigência, mesmo que seja mínima, e o mesmo se aplica aos bónus de rodadas grátis. Antes de clicar em “aceitar”, leia as letras pequenas, que não ficam longe da caixinha que oferece a promoção.

Os bónus podem estar totalmente ligados a uma oferta promocional de boas-vindas, pelo que não funcionarão para os apostadores mais experientes, sendo uma aposta destinada apenas a novos apostadores. Situações como esta estarão descritas nos termos e condições.

Porque deve usar as rodadas grátis

Se notar que um novo slot com um tema interessante foi lançado na plataforma que escolheu previamente, faz sentido utilizar algumas jogadas grátis para ver como é porque não há nada melhor que experimentar um jogo e entender a sua mecânica de forma gratuita. Se as rondas de bónus puderem ser utilizadas para qualquer novo jogo de rotação de rolos, faz sentido testar como é a jogabilidade sem gastar muito do seu orçamento limitado de jogo. Este é um dos mandamentos do jogo responsável.

Desta forma, se não gostar das características ou da mecânica do novo jogo, pode sentir-se bem por não desperdiçar o seu orçamento com isso. Para além disso, jogar as rodadas grátis é prazeroso por si só porque não há melhor maneira de tentar ganhar algo sem investir dinheiro do que as rodadas grátis.

Diversão garantida

As próprias plataformas também beneficiam das rodadas grátis e não vai ser muito difícil perceber porquê. Se uma uma pessoa entra num novo site pela primeira vez por causa de uma oferta particularmente grande de jogadas grátis, isso é uma vitória para o site. Trata-se de um novo cliente e de um possível futuro apostador isto se, claro, gostar do casino.

As empresas de todos os tipos, em todos os setores, desejam ser conhecidas positivamente por todos. Se o recém-chegado gostou do que viu ao brincar com as suas rodadas grátis, as probabilidades são muito elevadas de que permaneça por lá e quem sabe, que traga mais amigos. Já que falamos em códigos de promoção, sabia que existe também um código de afiliação?

Eles são muito conhecidos no mundo das influencers. Nunca viu uma influencer a promover determinado produto com um código promocional para inserir em determinada loja online? Se a pessoa comprar usando o código da influencer, a influencer vai ganhar uma percentagem do valor que gastar. Nos casinos isso também é possível. Se tiver uma rede de contactos alargada e quiser distribuir com eles um código dado pelo casino, e os seus amigos usarem o código, é muito provável que ganhe uma percentagem ou valor fixo com eles.

Agora que já sabe o que são rodadas grátis, concorda com o seu amigo que lhe confidenciou que as rodadas grátis eram o seu bónus favorito? Vai ver que depois de o usar, quando algum amigo lhe perguntar o mesmo, a sua resposta vai ser imediata.