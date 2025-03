Gamificação da TV: Novas formas de apostar e divertir-se online

partilhe no Facebook

O mercado de entretenimento em Portugal não é mais o mesmo. A digitalização e a popularização de dispositivos móveis influenciaram bastante o sector. O impacto não foi somente no modo como consumimos conteúdos audiovisuais, mas também na forma como interagimos com programas de televisão e eventos desportivos.

Por meio da gamificação, as emissões televisivas tornaram-se interativas, convidando os espectadores a participar em concursos, votações em direto ou até mesmo apostas ligadas àquilo que é transmitido. A possibilidade de apostar e divertir-se online, em simultâneo com a exibição televisiva, resulta num novo paradigma de entretenimento.

Os jogos de apostas ainda estão no topo da lista de entretenimento online no país. A variedade atraí os utilizadores, já que atende a diferentes perfis. Plataformas como o Samba Slots oferecem desde jogos clássicos até as máquinas de jogo online mais modernas inspiradas em filmes, series e livros de sucesso.

Segundo o relatório do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), o mercado de jogos e apostas online em Portugal tem registado um crescimento constante nos últimos anos. No primeiro trimestre de 2024, a receita bruta do sector ultrapassou os 266 milhões de euros, o que representou um aumento de mais de 23% em relação ao mesmo periodo do ano anterior.

Este crescimento é atribuído, em grande parte, à facilidade de acesso a plataformas licenciadas e à adesão cada vez maior de pessoas que preferem apostar ou jogar a partir de casa, usando dispositivos móveis. Mas a tendência não se limita aos jogos de casino ou às apostas desportivas tradicionais.

Atualmente existe também a procura por formas de entretenimento híbridas, onde a componente de jogo surge integrada a outras atividades, como assistir a um programa em direto. Nesta perspetiva, programas televisivos e canais de streaming começaram a experimentar novas estratégias de envolvimento, lançando votações em tempo real, desafios interativos e quizz shows.

A gamificação consiste em aplicar elementos típicos de jogos, tais como pontuações, tabelas de classificação e objetivos de curto e longo prazo, em contextos que originalmente não eram “jogáveis”. Quando trazida para o mercado televisivo, esta técnica permite transformar o espectador passivo num participante ativo.

Em Portugal, programas de talentos, concursos de cultura geral e transmissões desportivas têm adotado recursos interativos para elevar o nível de envolvimento do público. Há exemplos de programas onde o público em estúdio e em casa pode votar através de aplicações móveis e assistir aos resultados em tempo real no ecrã.

A curto prazo, a meta é manter a audiência colada ao programa, mas há também um interesse cada vez maior em oferecer recompensas adicionais. As produtoras reconhecem que, quanto mais o telespectador participar, maior a probabilidade de fidelização e partilha de conteúdo nas redes sociais.

A adoção de tecnologias como o 5G, a realidade aumentada e a análise de dados em tempo real contribui para dinamizar a interatividade entre o público e os programas televisivos. Durante a transmissão de um evento desportivo ou um reality show, por exemplo, é possível ter acesso a estatísticas e dados atualizados.

Isso oferece oportunidades para apostas ou previsões quase instantâneas. As plataformas online que disponibilizam essas funcionalidades podem integrar algoritmos de machine learning para ajustar os odds consoante o decorrer do jogo ou do programa, e o histórico de desempenho das equipas ou participantes.

Outro elemento importante na gamificação televisiva é a realidade aumentada, que possibilita criar gráficos sobrepostos à transmissão, indicando dados relevantes do programa, pontuações do jogo ou até mesmo avatares que representam os participantes virtuais.

Em Portugal, a adoção massiva dessas tecnologias ainda se encontra nos estágios iniciais, mas as perspetivas são promissoras, já que as operadoras de telecomunicações estão expandindo a cobertura de rede de alta velocidade e as estações de televisão investem em formatos mais inovadores.

Não se pode ignorar, também, o impacto das redes sociais neste processo. Plataformas como Facebook, Twitter e Instagram permitem que os espectadores partilhem as suas opiniões sobre o programa em tempo real, criem sondagens pessoais ou participem em desafios propostos pelos próprios apresentadores.

Tudo isto incentiva mais pessoas a juntarem-se à conversa, fomentando um sentimento de comunidade que ultrapassa a barreira do ecrã. Sites de estatísticas e análise de dados, como o Pordata, mostram que a taxa de penetração de internet em Portugal está acima dos 80% e continua crescendo, o que indica espaço para uma maior adesão a estas soluções interativas.

Além disso, o aumento do uso de smartphones e tablets permite que cada vez mais espectadores sincronizem as suas atividades online com o que veem na televisão, potenciando a criação de experiências de segunda tela, nas quais o utilizador tem acesso a conteúdo adicional enquanto acompanha o programa principal.