Ofertas de emprego no Telegram: a nova burla que já chegou a Portugal

Salário elevado, horário flexível, trabalho remoto numa empresa de prestígio? A oportunidade perfeita esconde, por vezes, uma desagradável burla. É o que está a acontecer em Portugal com as falsas ofertas de emprego via Telegram.

Longe vão os tempos em que as entrevistas de emprego eram presenciais, permitindo um primeiro contacto entre o empregador e o candidato. A pandemia vulgarizou o trabalho remoto e alguns burlões estão a aproveitar esse cenário para enganarem os mais incautos.

De acordo com o Revolut Consumer Security Report, tudo começa por um contacto direto e inesperado, frequentemente pelo Telegram. A mensagem vem de falsos recrutadores de empresas conceituadas, que oferecem às vítimas promessas de salários acima da média e horários altamente flexíveis.

Todo o processo, desde a entrevista até à suposta contratação, é feito exclusivamente por aquele canal. Após resposta a algumas perguntas muito simples, o candidato é admitido e recebe um cheque para montar o escritório em casa.

O que parece demasiado bom é tão falso como o próprio cheque, que acabará por ser rejeitado pelo banco. E o pior é que os dados pessoais transmitidos voluntariamente podem ser usados para roubo de identidade ou outras fraudes.

IEFP cria alerta sobre esta burla

Várias entidades têm vindo a alertar para este tipo de burla, como é o caso do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). O serviço público de emprego nacional tem como missão promover a criação e a qualidade do emprego e combater o desemprego, contactando regularmente com milhares de inscritos nas suas bases de dados, mas qualquer ligação é “realizada exclusivamente através dos seus canais institucionais”.

Também a Polícia de Segurança Pública avisou sobre este tipo de fraude, que nem sempre segue o mesmo padrão. Alguns anúncios oferecem “emprego e um bom ordenado, mas longe do local de habitação da vítima”, pedindo o adiantamento de um sinal para pagar o alojamento. Evidentemente, quando esse sinal é pago, os burlões desaparecem.

Sinais de alerta

As fraudes com falsas ofertas de emprego apresentam um conjunto de características comuns. A mensagem inicial surge sem aviso prévio, de um número ou contacto desconhecido, que pretende começar uma conversa com o potencial candidato.

Estes são outros sinais de que está perante uma burla:

A oferta inclui salários elevados e condições de trabalho pouco realistas .

Os burlões fazem uma promessa tentadora e pedem dinheiro ou dados sensíveis logo nas primeiras interações.

O texto da mensagem contém erros ortográficos e gramaticais .

O processo de recrutamento é demasiado rápido e informal.

Se tiver um contacto suspeito de alguém que diz representar uma empresa, deve bloquear o número de imediato e denunciar a situação às autoridades.

A prevenção é o melhor remédio

Quem vai ao mar avia-se em terra, como diz o provérbio. Neste caso, há uma série de medidas preventivas que pode tomar para minimizar as possibilidades de burla:

Verificar a origem da oferta: se receber uma oferta de emprego através do Telegram (ou de outro meio similar), consulte o site oficial da empresa e procure anúncios na área de recrutamento. Melhor ainda: contacte diretamente a empresa para confirmar que a oferta está disponível. Pesquisar a empresa online: procure nos motores de busca o nome da empresa e palavras como “fraude”, “opiniões” ou “scam”. Se se tratar de uma burla, encontrará relatos de outras pessoas enganadas. Nunca partilhe dados pessoais ou bancários: esta é uma regra de ouro. Se não consegue confirmar a identidade do recrutador, não partilhe qualquer tipo de informação sensível. Não deposite cheques suspeitos: nenhuma empresa séria envia cheques para alguém montar um escritório ou transferir dinheiro para terceiros. Utilize uma VPN quando navega na internet

U ma VPN (rede privada virtual) protege os seus dados ao criar uma ligação encriptada à internet, o que é especialmente útil em redes Wi-Fi públicas ou quando se acede a sites que não são seguros.

No mundo pós-pandemia, em que as entrevistas se fazem por videochamada e as propostas de emprego surgem por mensagem, é essencial estar-se atento. As ofertas mais sedutoras podem esconder burlas inesperadas, que implicam, no mínimo, a perda de dados pessoais e, noutros casos, resultam em perdas financeiras elevadas.