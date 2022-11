Mais de 5.500 visitas registadas na Mostra do Turismo do Ribatejo

A Mostra do Turismo do Ribatejo, certame virtual organizado pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém com o objetivo de promover o potencial turístico desta região, regista já mais de 5.500 visitas na plataforma de negócios da associação.

Sendo o setor da hotelaria e turismo um dos mais afetados pela crise económica provocada pela pandemia da Covid-19, a NERSANT decidiu apostar na realização da Mostra do Turismo do Ribatejo, como forma de promover a natureza, o património, a cultura e a gastronomia a região, através da apresentação das empresas e operadores que trabalham no território.

O certame virtual, que iniciou dia 1 de julho, e que se realiza até ao final do mês, já teve 5.500 visitas.

A decorrer na plataforma de negócios da NERSANT – Compro no Ribatejo – o certame tem como objetivo exponenciar os negócios dos setores do turismo e hotelaria, através da atração de visitantes para esta região do país. Em promoção na Mostra do Turismo do Ribatejo, encontram-se hotéis, alojamentos locais, restaurantes, empresas de animação outdoor, museus e espaços culturais do Ribatejo, entre outros. Os visitantes podem conhecer a oferta das 61 empresas expositoras, num total de 363 produtos e serviços apresentados.

A realização de feiras digitais é um serviço prestado pela NERSANT aos seus associados de forma completamente gratuita, sendo que a ausência de custo se estende, no caso da Mostra do Turismo do Ribatejo, aos aderentes ao VIVER O TEJO.