Evento do ano em Fátima reúne empresários e políticos para discutir o estado da hotelaria e turismo

O Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, está a receber o segundo dia do evento “Winds of Change”, no âmbito do 33º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo.

A organização do evento é da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) e vai debater sobre os desafios, como a pandemia, a guerra ou a inflação, e as consequências e impactos no sector de actividade.

O congresso decorre ao longo de três dias e reúne cerca de meia centena de oradores, nacionais e internacionais. Os participantes são empresários, políticos, dirigentes, autarcas, consultores, estudantes, entre outros.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar presente na sessão de encerramento.

Nesta quinta-feira, um dos oradores é Pedro Siza Vieira, advogado e antigo Ministro de Estado, Economia e da Transição Digital.