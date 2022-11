Santagri e Sportejo em Santarém com mais de mil oportunidades em semi-novos e usados

De 16 a 20 de Novembro as concessões Entreposto Santagri e Sportejo, em Santarém, recebem o «Agora ou Nunca». Aquele evento apresenta mais de 1.000 oportunidades em viaturas certificadas disponíveis para entrega imediata e todas com condições especiais, nomeadamente, até 1.000 euros de apoio à retoma e até 4 anos de garantia.

O «Agora ou Nunca» contará com seminovos e usados das marcas favoritas dos portugueses, tais como a Audi, SEAT, Škoda, Volkswagen, entre muitas outras. O “Agora ou Nunca” também terá lugar em simultâneo nas concessões Entreposto em Almada.

Entreposto Santagri, a Sportejo, o Entreposto Almada, a Tecnitagus e a Sportagus são as concessões responsáveis pelo «Agora ou Nunca». Estas concessões fazem parte do Grupo JAP, um grupo centenário e um dos líderes na indústria automóvel em Portugal representando mais de 20 marcas do sector.