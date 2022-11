Gama BT Tyro com descontos Black Friday na Toyota Caetano Portugal

A campanha Black Friday da Toyota Caetano Portugal, para compras online no site www.empilhadores.toyota.pt, vai decorrer de 25 de Novembro a 2 de Dezembro. Durante a mesma, a Gama BT Tyro apresenta descontos a não perder.

A gama eléctrica BT Tyro, que inclui porta-paletes e stackers eléctricos, é apresentada a um preço muito económico. Toda a gama BT Tyro está equipada com baterias de iões de lítio, sem manutenção, e extremamente fáceis de carregar, numa tomada convencional.

Os porta-paletes elétricos LHE130 e LHE155, são perfeitos para aplicações simples de transporte horizontal de cargas, podendo transportar cargas até 1300Kg e 1500Kg, respectivamente.

As suas dimensões e o peso são muito reduzidos, o que tornam aqueles equipamentos fáceis e simples de manobrar em espaços apertados, como por exemplo, dentro de camiões.

A segurança também é maior porque apenas arrancam com a introdução de um código de quatro dígitos, e porque possuem um chassis de cinco rodas (apoios) para garantir a estabilidade, facilitando manobras e protegendo as cargas transportadas. Para as operações com rampas, o modelo LHE155 é o ideal, pois o seu motor eléctrico fornece o ‘boost’ necessário para vencer inclinações.

Quanto ao BT Tyro SHE100, as dimensões e o peso reduzido do equipamento permitem que este possa ser usado em áreas apertadas e com restrições de peso, tais como elevadores e pisos ‘mezzanine’.