Ministra da Agricultura apresentou plataforma “Praça do Ribatejo”

Tem como objectivo incentivar os produtores na sua actividade, agregando 22 profissionais do sector agro-alimentar.

Com a presença da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, a Tagus - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, lançou a plataforma “Praça do Ribatejo Interior” no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal. A sessão de apresentação decorreu na quarta-feira, 9 de Novembro, e teve como objectivo dar a conhecer um novo conceito que pretende promover e vender através da Internet os produtos tradicionais de Abrantes, Constância e Sardoal.

A Praça do Ribatejo Interior, direccionada nesta fase experimental para o mercado nacional, tem como objectivo incentivar os produtores na sua actividade, agregando 22 profissionais do sector agro-alimentar, e aproximar os produtos locais do cliente, com uma oferta que passa pelos vinhos, cervejas artesanais, licores, azeites, queijos, enchidos, mel e outros doces, nomeadamente compotas, marmeladas, bolachas e figos confitados.

Maria do Céu Antunes elogiou no seu discurso o trabalho de Conceição Pereira, técnica coordenadora da Tagus e toda a sua equipa. “É preciso ter muito presente aquilo que é o espírito dos grupos de acção local, que promovem a coesão territorial, que valorizam os produtos endógenos e que criam condições no seu território para fazerem projectos como este”, destacou a ministra da Agricultura, que recebeu umas pequenas botas de lã como prenda, dado que foi recentemente avó.

A plataforma digital implicou um investimento que ronda os 30 mil euros, sendo que 80% é financiado por fundos comunitários europeus e os restantes 20 suportados pelos municípios envolvidos.