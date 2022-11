O Babalhau by Chef Lurdes celebra o seu terceiro aniversário

O Babalhau by Chef Lurdes, no nº 21 da Ladeira da Enfermaria Militar, em Torres Novas, que celebrou o seu terceiro aniversário a 15 de Novembro, é uma boa escolha para um almoço ou jantar e tem também serviço de ‘catering’ para casamentos, baptizados, celebrações de Natal e Passagem de Ano.

Nascido de um sonho da Chef Lurdes de Sousa e de Pedro Rodrigues mantém desde o primeiro dia o lema “Não há cliente que fique sem ser servido” e prima pela qualidade e inovação.

A Chef Lurdes transformou a sua cozinha num ‘laboratório’ onde cria novos pratos, únicos em Torres Novas, sendo o seu ex-líbris o rodízio e tábuas de marisco. Na sala a equipa liderada por Pedro Rodrigues, que começou por ter um colaborador, é actualmente constituída por seis garantindo um serviço de excelente qualidade.

Além do serviço de restaurante, que funciona de terça-feira a sábado das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 22h00 e aos domingos das 12h00 às 15h00, O Babalhau by Chef Lurdes aguarda as vossas reservas para as celebrações de Natal e Passagem de Ano em local surpresa a anunciar.