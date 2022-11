Escola Superior de Educação de Santarém em projecto de inovação educativa premiado

A Escola Superior de Educação de Santarém (ESES) é parceira de uma das 100 melhores inovações educativas do mundo: a metodologia portuguesa EKUI, que ganhou um prémio mundial - o Global Collection 2023, da HundrED. Este prémio reconhece as melhores inovações na área da educação. As docentes Leonor Santos e Isabel Piscalho, da Escola Superior de Educação do Politécnico de Santarém, participaram no processo de validação da componente fonética da Metodologia EKUI dos materiais EKUI Alfabeto.

Segundo nota de imprensa, a EKUI é uma metodologia de aprendizagem multissensorial e inclusiva que está a mudar radicalmente a maneira como as crianças aprendem e comunicam através da empatia e da inclusão. “Tem um desenho universal: associa às letras do alfabeto, os sons e a forma de os produzir (alfabeto fonético), a representação da letra em língua gestual e o código Braille. Este processo activa diferentes canais sensoriais que por sua vez activam diferentes áreas do cérebro tornando a aprendizagem mais eficiente e mais motivadora”, refere o gabinete de comunicação do Instituto Politécnico de Santarém, a que a ESES pertence.

EKUI significa Equidade, Knowledge (Conhecimento), Universalidade e Inclusão. A metodologia de aprendizagem multissensorial e inclusiva, criada por Celmira Macedo, foi premiada na Finlândia, a 26 de Outubro, pela HundrED Research, entidade que é reconhecida mundialmente por descobrir, identificar e dar a conhecer as inovações mais inspiradoras do mundo, no ensino e na educação.

“Fazer parte da Academia HundrED implica um processo longo e rigoroso de selecção que termina com a avaliação de um comité científico composto por mais de 1000 especialistas de diferentes áreas e geografias. Nesse sentido, a HundrED seleccionou as 100 inovações com maior potencial de escala e impacto, que estão a mudar a educação no mundo e a EKUI faz parte deste grupo, sendo a primeira inovação portuguesa a fazer parte desta lista na história desta organização finlandesa”, pode ler-se na nota de imprensa.