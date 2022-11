Infância e juventude debatidas em Ourém com exemplos

Na tarde de quarta-feira, 9 de Novembro, o auditório do edifício-Sede da câmara municipal de acolheu o primeiro “Ciclo da Rede”, com o título “Simpósio de Infância e Juventude”, onde foram discutidos, com exemplos práticos, estratégias e formas de melhorar as experiências das crianças ao longo do seu crescimento.

O evento teve como oradoras Joana Relvão e Mariana Pimentel, da Equipa Anos Incríveis, que abordaram temas como a importância e os benefícios de brincar, assim como os desafios encontrados no crescimento das crianças. Também marcou presença o enfermeiro José Coentrão, CEO da Escola de Pediatria, que sensibilizou todos os participantes para os primeiros socorros pediátricos, demonstrando-o com casos práticos.

A sessão de abertura contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e da directora do Centro de Formação “Os Templários”, Agripina Vieira. A vereadora com o pelouro da Educação, Micaela Durão, encerrou a sessão e congratulou todos os presentes pela sua participação.

Os “Ciclos da Rede” pretendem responder às necessidades formativas identificadas pelas instituições que constituem o Grupo de Infância e Juventude e destinam-se a profissionais que trabalham com crianças e jovens. Esta iniciativa foi promovida pelo município de Ourém, pela Rede Social de Ourém e pelo Centro de Formação “Os Templários”.