Móveis Jamb com fábrica própria e exposição e venda no Porto Alto

José Amândio Moreira Barbosa é o gerente da móveis Jamb, empresa com fábrica em Mouriz - Paredes, na Rota do Móveis e exposição e venda no Porto Alto, Samora Correia, desde 2020.

A empresa é familiar e foi lá que o gerente, José Barbosa, entrou no mundo do trabalho, há quarenta anos. “Desde que me lembro não soube fazer mais nada, pois cresci no meio dos móveis. A fábrica foi fundada pelo meu avô, em 1951. Foi passando de geração em geração e, em 1992, passou do meu pai para mim”, sublinha.

A Jamb fabrica todo o tipo de mobiliário, cozinhas, roupeiros, sofás e colchões, em formatos padronizados ou à medida. Tem venda directa ao público e faz entregas e montagens gratuitas em todo o país.

“Para nós o mais importante é ir ao encontro daquilo que o cliente pretende. Fazemos à medida e tentamos sempre que os prazos de execução sejam curtos e as entregas rápidas. Primamos na qualidade e nos preços e prioridade é a satisfação dos clientes”, refere.

A abertura da filial do Porto Alto, destinou-se a aproximar os móveis Jamb dos clientes mais a sul. O balanço é considerado positivo, apesar de um percalço que provocou um encerramento temporário, pouco depois da abertura, devido a um surto de Covid-19. “Com dedicação e trabalho tudo se supera”, diz o empresário, que destaca a seriedade, dedicação e trabalho, como linhas essenciais da Jamb.

A Jamb do Porto Alto funciona de segunda-feira a quinta-feira das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 20h30, e às sextas-feiras das 09h00 às 12h00. Tem site com catálogo em www.moveisjamb.pt e presença nas redes sociais facebook, e instagram.