Oficina Martinho Auto é uma referência há vinte e cinco anos em Santarém

A Martinho Auto Lda, na Rua Doutor Hilário Barreiro Nunes, lote 26, em Santarém, é uma oficina multimarcas que presta serviços de bate chapa, pintura, mecânica, lavagem auto, electricista e estofador. A funcionar há 25 anos a sua competência e profissionalismo são uma referência no sector.

Foi o gerente Martinho dos Santos Pedro que fundou a empresa e com ele trabalha, para além de uma dezena de trabalhadores, a sua filha, Mónica Almeida Pedro, de 26 anos, que desempenha as funções de directora de Comunicação. A sua entrada na empresa surgiu naturalmente.

“Já aqui trabalho há seis anos. Quando terminei o curso quis fazer um pequeno estágio na empresa e acabei por ficar. Cresci no mundo das oficinas, da reparação automóvel e sempre me cativou tudo o que ele envolve. O facto de termos um negócio familiar e com ele conseguirmos crescer e formar pessoas é um orgulho enorme para mim e penso que para quem nos segue. Espero estar aqui muitos anos e seguir as pisadas do meu pai com o mesmo espírito empreendedor e lutador”.

A maioria dos clientes da Martinho Auto é do concelho de Santarém e dos concelhos vizinhos, nomeadamente Cartaxo, Almeirim e outros. Sendo uma empresa muito conhecida beneficia dessa situação em termos de captação de novos clientes. Mónica Martinho Pedro não sub-estima a concorrência e diz que a sua existência faz com que a empresa procure ser melhor todos os dias.

“A concorrência faz-nos melhorar. Dá-nos força para todos os dias querermos inovar e ajuda-nos a crescer juntos. Ainda não conseguimos descobrir qual é o segredo para o sucesso, mas diria que muitas horas de trabalho, dedicação em tudo o que fazemos, nos faz estar no caminho certo. Chegar ao final do dia e sentir-nos realizados e ver o nosso cliente satisfeito já é meio caminho andado para o sucesso”, sublinha deixando um agradecimento aos clientes e fornecedores que confiam no trabalho da Martinho Auto.