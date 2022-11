Campanha natalícia de incentivo às compras no comércio local já está a decorrer em Coruche

Está a decorrer até 6 de Janeiro do próximo ano a iniciativa “No Natal, Comércio Local”, este ano reeditada pela Câmara de Coruche, que vai ter um conjunto de 30 prémios no valor total de seis mil euros para atribuir a clientes do comércio local. Um dos prémios unitários ascende a 1.000 euros. O objectivo da iniciativa é dinamizar a economia local do concelho durante a época natalícia. Por cada 15 euros em compras vão ser entregues aos clientes senhas de participação carimbadas pelos comerciantes até ao limite de 30 senhas, o equivalente a 450 euros em compras.

As senhas devem ser preenchidas pelos clientes e depositadas nas tombolas localizadas no Posto de Turismo, no Núcleo Rural de Coruche, na junta de freguesia da área de residência ou na Delegação Municipal do Couço. Apenas são consideradas válidas as senhas que contenham identificação com contacto telefónico ou morada, assim como a autenticação do respectivo estabelecimento comercial (carimbo). Os prémios sorteados serão entregues mediante apresentação de documento de identificação e da factura do estabelecimento à qual corresponde a senha premiada.

O sorteio realiza-se a 14 de Janeiro, pelas 11h00, no Núcleo Rural de Coruche. Esta iniciativa conta com a parceria da Associação de Comerciantes do Concelho de Coruche e da colaboração das juntas de freguesia do concelho. Mais informações através do Gabinete de Imprensa, Relações Públicas e Imagem da Câmara de Coruche.