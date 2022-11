Mercadona participa na campanha solidária do Banco Alimentar Contra a Fome

A Mercadona aliou-se, uma vez mais, à campanha solidária organizada pelo Banco Alimentar Contra a Fome, que decorre entre 25 de Novembro e 4 de Dezembro, onde os clientes podem fazer uma doação monetária, em múltiplos de um euro, no momento do pagamento das suas compras. Os valores doados são convertidos em alimentos pela Mercadona e entregues aos bancos alimentares.

Para assinalar a época natalícia a Mercadona avançou com uma doação especial de 50 toneladas de bens alimentares a diversas entidades nos distritos onde está presente. Esta oferta de alimentos foi feita a instituições com as quais a Mercadona mantém uma relação permanente nomeadamente Banco Alimentar Contra Fome, Cáritas Portuguesa e Cruz Vermelha Portuguesa. Massa, arroz, azeite, atum e outros bens alimentares são alguns dos produtos que compõem a oferta.

No total, a Mercadona já doou 670 toneladas de alimentos de primeira necessidade no primeiro semestre de 2022 através das suas lojas em Portugal. Estas doações, que equivalem a mais de 11 mil carrinhos de compras, foram destinadas a mais de 30 cantinas sociais, cinco bancos alimentares e outras instituições com as quais a empresa colabora.