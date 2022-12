Mercadona vai abrir loja em Alverca e está a recrutar pessoal

A empresa de supermercados Mercadona vai abrir em Alverca do Ribatejo uma nova loja no próximo ano e para isso está a recrutar 65 pessoas para os regimes de full e part-time. Em comunicado o grupo espanhol refere que a oferta de emprego reflecte já a actualização salarial que a empresa irá aplicar a partir de Janeiro de 2023, em que o salário de entrada dos seus colaboradores em Portugal será de 12.410 euros por ano.

A Mercadona promete aos colaboradores uma progressão salarial com um aumento de 11 por cento anual que permite atingir um salário no valor de 1.414 euros brutos mensais (com duodécimos) num máximo de quatro anos de antiguidade. Adicionalmente os colaboradores recebem também um prémio anual por objectivos que corresponde a um salário extra nos primeiros quatro anos e dois salários extra nos anos seguintes.

“A Mercadona continua a apostar na criação de emprego e, por esse motivo, as novas ofertas mantêm o compromisso de formar uma equipa focada na excelência e no serviço, altamente motivada e alinhada com a visão da empresa. Para isso, além de um salário atractivo e contrato de efectividade desde o primeiro dia, a Mercadona oferece aos seus colaboradores a possibilidade de evoluírem dentro da empresa”, refere o comunicado.

Os interessados em candidatar-se poderão fazê-lo através do site da Mercadona na secção “Emprego”. A empresa abriu o seu primeiro supermercado a 2 de Julho de 2019, em Canidelo, Vila Nova de Gaia e actualmente conta com 38 lojas nos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Viana do Castelo, Setúbal, Santarém, Viseu e Leiria. Em 2021 atingiu um volume de vendas de 415 milhões de euros e pagou 62 milhões de euros em impostos através da empresa portuguesa Irmãdona Supermercados, sediada em Vila Nova de Gaia. Finalizou o ano com uma equipa de 2.500 colaboradores e um investimento em Portugal de 110 milhões de euros.

Com o objectivo de partilhar com a sociedade parte do que dela recebe, no total, a Mercadona já doou 670 toneladas de alimentos de primeira necessidade no primeiro semestre de 2022, através das suas lojas em Portugal. “Estas doações, que equivalem a mais de 11.000 carrinhos de compras, foram destinadas a mais de 30 cantinas sociais, cinco bancos alimentares e outras instituições sociais”, explica a empresa.