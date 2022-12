TAGUS abre concurso para "Renovação das Aldeias" do Ribatejo interior

Operação do Programa Nacional de Desenvolvimento Rural 2020 financia projectos de valorização do património dos territórios rurais de Abrantes, Constância e Sardoal.

A TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior - abriu o concurso "Renovação de Aldeias". O financiamento destina-se aos territórios rurais dos concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal e procura projectos de valorização do património local.

São 115 mil euros que podem vir a ser reforçados e que apoiam a 80% projectos que se enquadrem na operação do Programa Nacional de Desenvolvimento Rural 2020. Podem concorrer à "Renovação de Aldeias" as colectividades, autarquias, juntas de freguesia e pessoas singulares ou colectivas de direito privado detentoras de património considerado de interesse público.