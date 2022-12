A saúde visual é a grande protagonista da nova óptica Eyes For You

Com um percurso desde sempre ligado à optometria e ao mundo empresarial, Filipa da Fonseca Bicho, Optometrista de formação, com vasta experiência e várias especializações e Hugo dos Santos Bicho, engenheiro e mestre de formação com experiência em direcção de empresas e com um MBA na área, abriram em Santarém a Óptica Eyes For You.

Ambos descrevem o projecto como inovador, com um consultório de última geração, certificado pela ERS, que aposta em tecnologia, equipamentos de ponta e em exames de referência nas áreas da Optometria, Oftalmologia, Tonometria Contactologia,

Entre os serviços disponibilizados estão: Rastreios visuais, medição da pressão intra ocular, exames complementares que permitem a renovação da carta de condução, consultas ao domicilio e acções de promoção da importância da prevenção.

A Eyes For You está associada à maior rede de óptica em Portugal, o Grupo Optivisão, que a par de uma abordagem inovadora, multidisciplinar e preventiva da saúde visual traz a Santarém as grandes tendências nacionais e internacionais de eyewear.