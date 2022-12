Brinquedos em madeira da Casa do Artesanato em Pernes são uma prenda original

Manuel Joaquim Duarte tem 80 anos e é artesão na sua terra, Pernes, no concelho de Santarém. Trabalha em madeira e tem uma loja, A Casa do Artesanato, há 41 anos, graças à sua perseverança e ao apoio da esposa. Visitá-la é entrar num universo de arte.

“Quando pensam em madeira, as pessoas pensam em tabuleiros, caixas de costura, molduras, mas nós aqui temos uma variedade imensa de peças, incluindo brinquedos e jogos para os mais novos que podem ser oferecidos no Natal, por exemplo, em alternativa aos brinquedos industriais”, explica Manuel Duarte enquanto lança um pião para exemplificar.

“A Casa do Artesanato tem brinquedos para todas as idades. A partir dos 2-3 anos temos o pião com bico e lançador, o copo com bola, camionetas, cavalos de baloiço, a balharota e o go-go. A partir dos 10-11 anos temos o pião tradicional com cordão, a mona com dois bicos, o stick com bola, espadas e escudos, o jogo do burro e lindas casas de bonecas com peças de mobiliário. E além de tudo isto ainda há brinquedos divertidos para pais e filhos, como as andas horizontais e verticais, e o jogo do rapa-tira-põe e deixa”, resume, enquanto os mostra.

Ao longo da vida o artesão viveu mil e um momentos bonitos ligados à sua actividade. Um deles foi quando recebeu, na sua oficina, a visita de um menino acompanhado pela mãe. Ele tinha lá ido aquando de uma excursão da escola, mas fez questão de lá voltar com a mãe, porque tinha ficado fascinado com o fabrico de um pião e queria voltar a ver, outra vez.

“São estes momentos em que vemos o fascínio dos mais pequenos, que nos fazem continuar a trabalhar nesta arte”, diz Manuel Duarte com um brilho no olhar. Ele que começou a trabalhar com madeiras aos 14 anos, numa altura em que em Pernes ou se ia para a agricultura ou para as fábricas de torneados. Foi na fábrica que começou a aprender, tendo anos mais tarde aberto a sua própria oficina.

A Casa do Artesanato fica na Rua Dr. Manuel Ferreira da Silva (atrás da junta de freguesia) e está aberta todos os dias mesmo ao fim de semana. Vende directamente ao público e também para revenda.