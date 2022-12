Centro Comercial Serra Nova promove iniciativa “Bairro Limpo Bairro Feliz”

O Centro Comercial Serra Nova da Póvoa de Santa Iria com a ajuda da Valorsul, Dan Cake, Supermercado Dia - Mini Preço da Póvoa de Santa Iria no centro comercial e a Farmácia Valentim, levou a cabo a iniciativa “Bairro Limpo, Bairro Feliz”, de recolha de beatas de cigarros e lixo, contribuindo para a limpeza do espaço público envolvente. A recolha decorreu nos dias 12 e 13 de Novembro e irá ser repetida noutras datas. Foram convidados todos os lojistas e moradores das zonas limítrofes ao centro comercial, tendo alguns aderido e dado o seu contributo.

No convite escrito e entregue em mão, podia ler-se: “A estratégia do ‘Bairro Limpo Bairro Feliz’ é pensar que um chão sem lixo talvez alerte mais as mentes humanas de que devemos e que podemos não sujá-lo. A zona é sem dúvida muito ventosa e o trabalho da junta de freguesia não é suficiente porque a limpeza de agora o vento suja a seguir. Mas se o lixo não estiver lá, o vento não o leva!”.