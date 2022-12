Henrique Coelho Lopes é empresário, dirigente associativo e nunca esqueceu as suas raizes

Henrique Coelho Lopes, que comemorou 75 anos a 30 de Novembro, é um empresário da construção civil cujo trabalho é sobejamente conhecido na região, e especialmente no concelho da Chamusca ao qual pertence a freguesia da Parreira onde sempre viveu.

Começou a aprender a profissão quando saiu da escola, após terminar o ensino primário porque as escolas onde poderia prosseguir os estudos ficavam a grande distância. Escolheu o sector da construção porque não lhe agradava seguir as pisadas do pai, que se dedicava a actividades agrícolas.

O seu espírito empreendedor pedia mais e cedo começou a trabalhar por conta própria. Adquiriu uma empresa com a denominação Vítor Marques Lda. e com esta trabalhou mais de 30 anos na construção essencialmente de moradias e edifícios multifamiliares, fazendo também trabalhos em outras áreas, como barragens, aquedutos e pequenas infra-estruturas. Dessa época destaca-se, por exemplo, a empreitada de arranjos exteriores no Estado-Maior da Força Aérea em Alfragide nos anos de 1982/1983.

Para além da área da construção a empresa também se dedicava à venda de materiais de construção, que até aos dias de hoje se mantém.

No início dos anos 2000 e com o crescimento da empresa de construção houve necessidade de dividir as actividades empresariais, tendo fundado a empresa HACL –Sociedade de Construções, Lda , em sociedade com a filha Ana Carla Lopes, engenheira civil de formação, a qual se começou a dedicar também ao mercado das obras públicas a par das obras particulares.

Ao longo dos últimos 20 anos a HACL Lda. teve um crescimento bastante positivo sendo actualmente uma empresa com destaque nas obras de equipamentos públicos –bombeiros, lares de idosos, creches, escolas, edifícios multifamiliares e comerciais, arranjos exteriores, infra-estruturas, etc.

Uma obra de destaque da empresa foi a remodelação da Arena de Almeirim, inaugurada em Maio de 2018, com o aproveitamento de espaços exteriores de bancadas para áreas comerciais e remodelação geral. Trata-se de uma obra que deu mais visibilidade à cidade e à Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, proprietária do imóvel.

Um exemplo a nível de cidadania

e ligação à sociedade

A par da vida empresarial, Henrique Coelho Lopes manteve sempre uma actividade cívica, com ligação ao meio em que estava inserido e ao associativismo. Integrou a primeira comissão organizadora para a construção do Posto Médico (nos anos subsequentes ao 25 de Abril); foi presidente do Rancho Folclórico da Parreira; integrou a comissão para constituição do Centro de Dia e participou na constituição da Associação dos Caçadores, entre outras.

Sempre considerou que ninguém faz nada sozinho e por isso dá grande atenção aos colaboradores e mantém uma equipa de trabalho profissional e competente há muitos anos. Alguns desses trabalhadores iniciaram a sua vida profissional na empresa, o que o empresário considera ser um motivo de sucesso.

Henrique Coelho Lopes sempre pontuou a sua vida pela honestidade, integridade e considera que o bom nome é o maior bem que podemos possuir. E essa é a mensagem que procura passar a todos quantos lhe são próximos.