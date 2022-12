Inês Ramos está de volta com “Segue! Mar calmo nunca fez bons marinheiros!”

Depois de “Larguem-me a Cueca”, em 2020, num tom divertido, Inês Ramos surge agora com “Segue! Mar calmo nunca fez bons marinheiros!”, num registo diferente e com sugestões de canções para o leitor ouvir antes da leitura de cada capítulo.

A ideia da música, segundo diz, é criar um espaço interactivo e mexer com os sentidos de quem a lê. Activar momentos, em cada página e todo um mundo de emoções, risos, reflexões e reacções.

A selecção musical é muito distinta entre si e portadora de várias mensagens. Queen, Aretha Franklin, Carlão, Abba, Muse, Likin Park e António Variações, entre outros, integram a lista. Cada música irá levar o leitor a um lugar dele…e depois, na sua companhia…irá aceder-se a esse espaço …de emoções, sentimentos, viagens e estados de alma.

Inês Ramos, socióloga e mãe, adora música e considera que ela tem em si mesma, uma magnitude, poder único e universal, capaz de mover mundos. Para além da escrita, é na música que encontra um refúgio e um lugar seguro.

Natural de Lisboa, mas a residir em Azambuja desde os 22 anos, a autora tem poemas publicados em colectâneas diversas e escreveu a letra de uma música - Fado Negro da Cor - com o seu amigo Miguel Ouro.

Na sua estreia em prosa, em pleno confinamento, o livro “Larguem-me a Cueca”, composto por pequenas histórias do seu quotidiano, pretendia arrancar umas boas gargalhadas a quem o lesse. Neste segundo, “Segue! Mar calmo nunca fez bons marinheiros!”, o objectivo é, segundo explica, suscitar uma reflexão ou sentimento criando laços com os leitores.

Para a autora “este livro tem tido um retorno bastante positivo, pela sua originalidade, e muito boa receptividade por parte do público em geral”. O livro encontra-se disponível em Azambuja na papelaria Papel e Lápis, na Florista Orquídea, na Bebé & Lar e Cultura Verde. Na papelaria Papel e Lápis, em Aveiras de Cima, e na Zira e Tita - Catraia, em Vila Nova de Poiares. Pode ainda ser adquirido na Wook, Bertrand, Fnac, na página do Grupo Editorial Atlântico e na página da editora Primeiro Capítulo”.