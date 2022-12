partilhe no Facebook

Consultas da neurologista Beatriz Madureira na clínica Consultórios do Jardim

A neurologista Beatriz Madureira é a nova especialista da clínica Consultórios Médicos do Jardim, na Praça da República 47, 1º, em Almeirim, junto à Farmácia Barreto do Carmo.

Para além desta nova especialidade a clínica conta ainda com especialidades em medicina geral e familiar, psiquiatria, cardiologia, otorrinolaringologia, pediatria, terapia da fala, acupunctura, psicologia, pneumologia, fisioterapia, nutricionista, ginecologia e obstetrícia, neurologia e psicomotricidade/terapia de reabilitação.