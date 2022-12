Funerária Braz & Sampaio está presente em Fazendas de Almeirim há três anos

A agência conta com a gestão dos proprietários Pedro Sampaio e Carlos Braz que trabalham no ramo há uma década

A Agência Funerária Braz & Sampaio está a celebrar três anos de actividade em Fazendas de Almeirim. A agência conta com a gestão experiente dos proprietários Pedro Sampaio e Carlos Braz que trabalham no ramo há uma década e que se destacam pelo profissionalismo.

A Braz & Sampaio tem serviços de funerais, cremações e trasladações, tanto nacionais como internacionais. Dispõe ainda de um serviço de florista e de um serviço de atendimento permanente todos os dias do ano. A sede da agência é na Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, nº 275, em Fazendas de Almeirim e a filial de Almeirim, fica na Rua Condessa da Junqueira, nº 104.