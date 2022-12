Inscrições para concurso de montras de Natal em VFX

Com a época natalícia à porta os comerciantes do concelho de Vila Franca de Xira voltam a ter a oportunidade de se candidatarem.

Com a época natalícia à porta os comerciantes do concelho de Vila Franca de Xira voltam a ter a oportunidade de se candidatarem e competirem pela melhor montra visível ao público de cada uma das freguesias do concelho. As inscrições online abriram a 17 de Novembro e estendem-se até 7 de Dezembro. Os quatro melhores classificados vão receber um prémio entre os 500 e os 2 mil euros, num total de quase 30 mil euros em prémios que a câmara municipal vai distribuir. Tal como nas edições anteriores todos os inscritos vão receber um certificado de participação e os melhores classificados um diploma do respectivo lugar e um selo de reconhecimento. A acção, segundo a câmara, pretende dinamizar o comércio tradicional local através da criatividade e da partilha da magia própria da quadra natalícia.