O Pai Natal já está no W Shopping em Santarém

A decoração de Natal do W Shopping, em Santarém, está pronta e uma vez mais foi criado um ambiente com muito encanto e magia para acolher o Pai Natal, que chegou no Sábado 26 de Novembro para encanto dos mais novos.

A administração do espaço comercial garante que todos os fins de semana e feriados, até 18 de Dezembro, os visitantes irão encontrar momentos especiais, para além da presença do Pai Natal, que estará à espera de todos quantos queiram dar-lhe um abraço, entregar-lhe a sua carta em mão ou apenas tirar uma fotografia com ele. Seja para a família ou para os amigos, no W Shopping é possível encontrar aquele presente especial, a lembrança de última hora ou as iguarias que vão compor a mesa de Natal.