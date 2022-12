Parque logístico a caminho de Almoster

Um grupo internacional do sector da logística pretende instalar um grande parque logístico em Almoster e a Valleypark já assinou o contrato de promessa de compra e venda de 53 hectares de terreno com o grupo para a concretização do investimento no concelho de Santarém. O terreno é contíguo à auto-estrada do Norte e está situado junto ao nó de acesso do Cartaxo à A1.

A Câmara de Santarém já lançou o procedimento para a elaboração do Plano de Pormenor de forma a criar condições para a instalação do parque que tem um investimento estimado em 125 milhões. Este investimento será o segundo maior da região de Santarém, apenas secundado pelo investimento que a ENDESA vai implementar em Abrantes, segundo informa a Associação Industrial Portuguesa AIP.

A AIP realça que “esta área não tem grandes condicionantes ambientais e já tinha sido objecto de um plano de pormenor anterior, que teve de ser abandonado dada a característica do actual investimento”. A área total do loteamento será de 509 mil metros quadrados e a área bruta de construção de 175 mil quadrados, dividida em cinco naves compreendidas entre 22 mil metros quadrados e 80 mil metros quadrados.

“O projecto respeita as ESG policies e tem a certificação Breeam, a mais exigente certificação ambiental que existe no mundo”, acrescenta a AIP.