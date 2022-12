Restaurante Casa Chef Victor Felisberto, em Abrantes, volta a ser distinguido

O Chef Victor Felisberto voltou a ser distinguido com um Bib Gourmand, uma honra reservada pelos inspectores do centenário guia gastronómico como um local com “refeições extraordinárias” com uma boa relação qualidade/preço. A cerimónia de entrega das distinções do Guia Michelin Portugal e Espanha 2023 decorreu na terça-feira, 22 de Novembro, na cidade de Toledo.

Os Bib Gourmand são a segunda referência mais importante do Guia Michelin e este ano Portugal contou com 38 restaurantes nesta categoria que abarca restaurantes com preços abaixo dos 35 euros por pessoa.

Guardião do receituário ribatejano, que tem vindo a recuperar com o respeito devido, o Chef Victor Felisberto enfatiza à mesa a importância dos produtos da região. Ao viajar pela ementa do restaurante, encontrará pratos como as “Molejas Fritas” as carnes assadas lentamente em forno a lenha, como o cabrito, servido com arroz de miúdos, e o já famoso “Assado misto com naco de vitela e cachaço de porco preto alentejano” ou o “Arroz malandrinho de coelho”.

As sobremesas são outro dos pontos fortes desta casa, desde o Monte Abrantino, criação gastronómica do Chef Victor a concurso nas 7 Maravilhas de Portugal no ano passado, aos variados Fondants desde caramelo, chocolate ou abóbora. A sobremesa mais recente é o Brownie de Chocolate Branco com Pistacho.

A carta do Restaurante, para além dos pratos emblemáticos em forno a lenha, conta também com novas criações do Chef como o Bacalhau Confitado com Molho de Ostras e Presunto Crocante, os Escalopines de Lombo de Vitela com Molho de Pimenta Verde ou a Chanfana com Chocolate Negro a Baixa Temperatura.