Turismo em Portugal já recuperou mas ainda precisa do apoio do Governo

“Os anos da pandemia fizeram-nos recuar 20 anos em dormidas e 10 anos em proveitos”, disse Bernardo Trindade, presidente da Associação Nacional da Hotelaria e Turismo (AHP) na abertura do congresso da associação em Fátima. “Temos de ser ajudados”, apelou Bernardo Trindade dirigindo-se ao ministro da Economia. “O peso da eletricidade e do gás é muito, muito grande”, alertou colocando a AHP ao dispor para discutir como pode o Governo ajudar o sector. “Basta copiar o óptimo exemplo do Turismo de Portugal no microcrédito”, exemplificou ainda. “Durante a pandemia perdemos 45 mil activos, há falta de mão-de-obra e o serviço piorou”. A discussão sobre salários é um grande problema, admitiu ainda o presidente da AHP, acrescentado que o sector “precisa de trabalhar num novo paradigma de benefícios aos trabalhadores”.

O 33.° Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo reuniu em Fátima uma boa parte dos principais hoteleiros do país. A sessão de abertura, no dia 17 de Novembro, contou com a participação de Bernardo Trindade, presidente da AHP, Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, e Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima. Subiram também ao palco Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, e ainda António Costa Silva, ministro da Economia e do Mar.

“Gerir em tempos de mudança”

Gerir em tempos de mudança foi o mote do 1.° painel do 33.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, que contou com Paulo Magalhães, editor-geral da CNN Portugal, como moderador. Face aos desafios actuais os oradores, Isabel Furtado, CEO da TMG - Têxteis Manuel Gonçalves, Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde, e José Theotónio, CEO do Pestana Hotel Group, discutiram as formas de adaptação das empresas do sector à imprevisibilidade da época que vivemos. No 2.º painel do dia subiu ao palco Pedro Siza Vieira, ex-ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital e sócio da PLMJ Advogados. O tema “A Era da Incerteza” deu lugar à discussão das dúvidas e inseguranças que marcaram os últimos anos e que nos vão acompanhar no futuro.

Um dos painéis mais importantes do dia de abertura do congresso foi sobre “Recrutar e reter talento: missão (im)possível?” A mesa redonda foi moderada por Pedro Meda, partner da Odgers Berndtson, e contou com a participação dos oradores Carina Oliveira, directora executiva da Insignare, Ricardo Costa, CEO do Grupo Bernardo da Costa, José Luís Carvalho, director de Recursos Humanos da CUF, e Henrique Tiago de Castro, general manager do Evolution Cascais-Estoril.

Carina Oliveira, directora executiva da INSIGNARE, foi a única oradora da região em painéis neste congresso. A directora executiva da INSIGNARE disse que é reconhecido no sector o projecto que lidera tendo a Escola de Hotelaria de Fátima acumulado prémios e distinções nomeadamente com o melhor projecto educativo nacional em 2020 e também o Prémio Nacional de Inovação em 2021, pelos Hospitality Education Awards. Recentemente o Campeonato Mundial World Skills premiou um ex-aluno da escola com a medalha de ouro na categoria Cozinha.