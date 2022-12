Ford Kuga é o híbrido plug-in mais vendido da Europa e está no concessionário Lizdrive

A marca anunciou a introdução do Kuga ST-Line X Black Package com uma série de actualizações visuais

O SUV Ford Kuga, o híbrido plug-in mais vendido na Europa em 2021 e este ano já foram entregues mais de 23 mil a clientes, está disponível no LizDrive, o concessionário Ford em Santarém, Leiria, Pombal, Tomar e Caldas da Rainha. Isto numa altura em que a Ford anunciou a introdução do Kuga ST-Line X Black Package com uma série de actualizações visuais, bem como a disponibilidade de uma nova opção de bancos para o máximo conforto e que vai poder ver no LizDrive.

O Kuga Plug-In Hybrid “proporciona flexibilidade aos clientes, com uma autonomia combinada WLTP totalmente elétrica de 57-67 km e uma autonomia elétrica WLTP em ambiente urbano de 71-88 km, permitindo viagens frequentes apenas recorrendo à energia eléctrica”, explica o concessionário. O consumo de energia WLTP de 14,4-15,9 kWh/100 km é também inferior ao dos seus principais concorrentes (De acordo com um estudo da Ford).

Segundo o concessionário, “os clientes também beneficiam da autonomia e flexibilidade de um veículo a gasolina, com a energia elétrica a complementar o desempenho do veículo. Os condutores podem utilizar o Kuga Plug-In Hybrid em modo EV Auto e este irá funcionar da forma mais eficiente possível, proporcionando o melhor consumo de combustível em qualquer cenário de condução”.

O director da linha de veículos Ford Kuga, Glen Goold, diz que a Ford sabe que muitos dos clientes “que procuram mudar de um veículo convencional a gasolina ou diesel podem não estar prontos para se comprometerem com um veículo totalmente elétrico e o facto do Kuga Plug-In Hybrid ser o PHEV mais vendido na Europa prova que é a escolha certa para muitos desses clientes". E acrescenta: "Automóveis como o Kuga Plug-In Hybrid são uma parte crucial do compromisso da Ford para com um futuro eletrificado".