Natal no Torreshopping promete ser uma animação

Para assinalar uma das mais aguardadas épocas do ano, o Torreshopping, em Torres Novas, tem preparadas várias surpresas que pretendem trazer o encanto e a magia do Natal a todas as famílias que passem, durante o mês de Dezembro, no centro comercial.

A partir de 1 de Dezembro há fichas mágicas que podem ser encontradas através de labirintos fantásticos, pensados especialmente para as festividades. Através de uma “landing page” disponível no site do Torreshopping, as crianças podem, até 30 de Dezembro, tentar a sua sorte e através de pistas misteriosas espalhadas pelo centro comercial (com QR Codes) encontrar as fichas que vão levá-las à máquina que estará no piso 0, onde vão encontrar presentes incríveis.

Durante todos os fins-de-semana e feriados de Dezembro, das 11 às 13 horas e das 15 às 19 horas, o Torreshopping vai contar com a habitual presença do Pai Natal, que este ano já estará ao vivo no espaço do centro comercial, para desejar as Boas Festas a todas as famílias e registar os desejos das crianças. Entre 19 e 24 de Dezembro, o Pai Natal estará também presente durante todos os dias da semana.