Eyestore de Alhandra comemora 14 anos com novas marcas e aplicação móvel própria

A Eyestore, em Alhandra, comercializa óculos, óculos de sol, armações, lentes graduadas de todas as marcas, lentes de contacto e respectivas soluções de manutenção. Também disponibiliza, complementarmente, consultas de Optometria, Ortóptica e Contactologia e faz pequenas reparações de armações e recondicionamento em peças mais antigas que os clientes pretendem manter funcionais.

Localizada no nº 1 da Rua Dr. Augusto Assis, a Eyestore - Consultores Ópticos, é propriedade de Gonçalo Inverno e Helga Mendes. Celebra o seu 14º aniversário neste mês de Dezembro. Trabalha com as melhores marcas de lentes e anualmente introduz novas marcas de armações, mantendo-se actualizada de forma a dar resposta aos clientes.

Tem presença nas redes sociais e, em breve, vai lançar uma aplicação móvel própria, para tornar mais rápida e prática a comunicação com os clientes.

Gonçalo Inverno e Helga Mendes trabalharam numa multinacional de equipamentos de óptica antes de abrirem a Eyestore, o que lhes deu, segundo referem, uma ampla visão do mercado a nível nacional e internacional. Cada um tem um conhecimento próprio em várias áreas específicas, o que é apontado como um dos elementos de sucesso.

Funciona de segunda a sexta-feira das 09h30 às 19h00 e aos sábados, das 09h30 às 13h30 e referem como factor diferenciador o atendimento personalizado porque nenhum cliente é igual a outro.

“Todos os clientes têm necessidades diferentes, disponibilidade financeira diferente e personalidades diferentes. Para nós é fundamental respeitar isso e satisfazer as suas necessidades. Neste aniversário gostaríamos de agradecer a todos os que confiaram e continuam a confiar em nós, e no nosso trabalho” sublinham.